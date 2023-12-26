Україна купує сіль в Африці: скільки це коштує

Повноцінно запустити вітчизняні підприємства поки що не вдалося

Після того, як Україна втратила контроль над Соледаром та заводом "Артемсіль", їй довелося шукати можливості виробляти технічну сіль на Закарпатті. Проте Буштинське родовище поки що не працює на повну потужність, а тому продукцію частково доводиться закуповувати в Африці.

Як повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита в інтерв’ю Укрінформу, підприємство запускалося після початку вторгнення та дуже швидкими темпами, а тому з цим постійно виникали проблеми.

Він зазначив, що саме підприємство довелося спочатку реконструювати, а потім посилювати вхід у шахту, коли експерти переконалися, що в породі сіль все ж таки є.

"Це питання не закрите на сьогоднішній день, тому що підприємство використало всі інвестиції на будівництво тунелю та проходу до шахти. Там будують два тунелі, один — резервний, щоб у разі пошкодження першого робота тривала через резервне та не зупинялося виробництво. Другий тунель поки що недобудований", — каже чиновник.

На сьогодні там добувають близько 45 тонн солі на добу, що вистачить, щоб покрити запит Закарпаття та сусідніх областей, але не всієї країни. Тому поки що сіль завозять з країн Африки.

Микита каже, що технічна сіль з Африки коштує 2500 гривень за тонну, тоді як закарпатська коштує 3000, але її якість вища. Для порівняння він зазначив, що тонна солі з "Артемсолі" коштувала 1500 гривень, а коли її в Україні не стало, то її закуповували по 7-9 тисяч за тонну.

Як повідомлялося раніше, після захоплення росіянами Соледара в Україні почали розвивати видобуток солі в інших місцях. До того ж не лише на Закарпатті.