Сотни отзывов на резюме и зарплата в полмиллиона: рекорды рынка труда Украины в 2023 году

Максимальную зарплату в 2023-м году на Work.ua предлагали в 500 тысяч гривен

Пока одни эксперты говорят о трендах рынка труда в Украине в 2024 году, прошлый год оказался полон разных рекордов. Среди них были и довольно необычные.

Об этом сообщает сервис поиска работы Work.ua, который проанализировал работу ресурса в 2023-м. В частности, выяснились самые популярные для отзыва кандидатов на работу вакансии и самые высокие зарплаты.

Чаще всего хотят работать удаленно и в IT

Самыми популярными вакансиями, вызвавшими высокую конкуренцию в 2023 году, стали приглашения на удаленную работу и должности в IT, получавшие рекордное количество отзывов за день. Абсолютный рекордсмен – вакансия менеджера по обработке онлайн-заказов магазина корейской косметики, на которую за сутки откликнулись 778 кандидатов. И хотя компания предлагала зарплату значительно ниже средней (6 000 грн), соискателей привлекла возможность работать удаленно неполный рабочий день.

Еще три вакансии из сферы IT получили впечатляющие 500+ отзывов за день:

631 соискатель направил резюме на вакансию UI/UX-дизайнера в маркетинговое агентство, компания искала специалиста с двумя годами опыта;

537 отзывов поступило на вакансию Trainee/Junior Front-end developer для разработчика с шестью месяцами опыта;

предложение для Front-end программиста (ReactJS), собравшае 504 отзыва в день.

При этом удаленную работу лучше всего искать в январе и октябре, так как в 2023 году именно в эти месяцы было много таких предложений.

При этом 53% всех отзывов получают вакансии из таких категорий как:

продажа, закупка;

IT, компьютеры, интернет;

администрация, руководство среднего звена;

сфера обслуживания;

розничная торговля;

секретариат, делопроизводство, АХО;

маркетинг, реклама, PR.

Работу ищут все, а работодателям нужны специалисты

При этом наиболее активные соискатели вакансий на Work.ua за сутки откликаются на сотни вакансий, как, например, автор резюме разнорабочего, который ранее был учителем русского языка, за сутки откликнувшийся на 414 вакансий. Затем идут Head Team/Руководитель арбитражной команды (Google/Facebook) с 404 отзывами в день, менеджер по развитию, который 380 раз в сутки направил резюме и менеджер по продажам и развитию бизнеса, откликнувшийся на 374 вакансии за день.

При этом за месяц на одно резюме может отзываться большое количество работодателей, тут рекордсмен — менеджер по продажам/администратор, которому компании предложили работу 152 раза в месяц. Чуть меньше, 134 предложения получил продавец-консультант. 129 компаний предложили работу человеку по резюме старшего продавца. И 118 сообщений с вакансиями направили мастеру маникюра.

Зарплата в полмиллиона гривен

Что же касается зарплаты, то в 2023 году средняя зарплата выросла на 27% — с 15 000 грн в январе до 19 000 грн в декабре 2023 года, а самую большую зарплату предлагали директору по закупкам зерновых и масличных культур – от 250 000 до 500 000 грн. Требованиями к кандидату были: не менее двух лет опыта на аналогичной должности, навыки ведения документооборота, умение вести переговоры, понимание аграрного рынка и т.д.

Где искать столь привлекательную работу? Треть всех вакансий в 2023 году предлагали работодатели Киевщины. Причем в Киевской области разместили такое же количество вакансий, как в других 18 областях Украины вместе взятых.

Как разбирался "Телеграф", на рынке труда в Украине наблюдается сильный дефицит работников, из-за чего бизнес повышает зарплаты.