Сотні відгуків на резюме та зарплата у півмільйона: рекорди ринку праці України у 2023 році

Максимальну зарплату у 2023-му році на Work.ua пропонували у 500 тисяч гривень

Поки одні експерти говорять про тренди ринку праці в Україні в 2024 році, минулий рік виявився повним різних рекордів. Серед них були досить незвичайні.

Про це повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua, який проаналізував роботу ресурсу 2023-го. Зокрема, з’ясувалися найпопулярніші для відкликання кандидатів на роботу вакансії та найвищі зарплати.

Найчастіше хочуть працювати віддалено та в IT

Найпопулярнішими вакансіями, що викликали високу конкуренцію у 2023 році, стали запрошення на віддалену роботу та посади в IT, які отримували рекордну кількість відгуків за день. Абсолютний рекордсмен — вакансія менеджера з обробки онлайн-замовлень магазину корейської косметики, на яку за добу відгукнулися 778 кандидатів. І хоча компанія пропонувала зарплату значно нижчу за середню (6 000 грн), претендентів залучила можливість працювати віддалено неповний робочий день.

Ще три вакансії зі сфери IT отримали вражаючі 500+ відгуків за день:

631 претендент направив резюме на вакансію UI/UX-дизайнера в маркетингове агентство, компанія шукала спеціаліста з двома роками досвіду;

537 відгуків надійшло на вакансію Trainee/Junior Front-end developer для розробника з шістьма місяцями досвіду;

пропозиція для Front-end програміста (ReactJS), що зібрала 504 відгуки на день.

При цьому віддалену роботу найкраще шукати у січні та жовтні, оскільки у 2023 році саме в ці місяці було багато таких пропозицій.

При цьому 53% усіх відгуків отримують вакансії з таких категорій, як:

продаж, закупівля;

IT, комп’ютери, Інтернет;

адміністрація, керівництво середньої ланки;

сфера обслуговування;

роздрібна торгівля;

секретаріат, діловодство, АГВ;

маркетинг, реклама, PR.

Роботу шукають усі, а роботодавцям потрібні фахівці

При цьому найбільш активні претенденти на Work.ua за добу відгукуються на сотні вакансій, як, наприклад, автор резюме різноробочого, який раніше був учителем російської мови, який за добу відгукнувся на 414 вакансій. Потім йдуть Head Team/Керівник арбітражної команди (Google/Facebook) з 404 відгуками на день, менеджер з розвитку, який 380 разів на добу направив резюме та менеджер з продажу та розвитку бізнесу, що відгукнувся на 374 вакансії за день.

При цьому за місяць на одне резюме може відгукуватися велика кількість роботодавців, тут рекордсмен — менеджер з продажу/адміністратор, якому компанії запропонували роботу 152 рази на місяць. Трохи менше, 134 пропозиції отримав продавець-консультант. 129 компаній запропонували роботу людині за резюме старшого продавця. І 118 повідомлень із вакансіями направили майстру манікюру.

Зарплата у півмільйона гривень

Що ж до зарплати, то у 2023 році середня зарплата зросла на 27% — з 15 000 грн у січні до 19 000 грн у грудні 2023 року, а найбільшу зарплату пропонували директору із закупівель зернових та олійних культур – від 250 000 до 500 000 грн. Вимогами до кандидата були: не менш як два роки досвіду на аналогічній посаді, навички ведення документообігу, уміння вести переговори, розуміння аграрного ринку тощо.

Де шукати таку привабливу роботу? Третину всіх вакансій у 2023 році пропонували роботодавці Київщини. Причому на Київщині розмістили таку ж кількість вакансій, як у інших 18 областях України разом узятих.

Як розбирався "Телеграф", на ринку праці в Україні спостерігається сильний дефіцит працівників, через що бізнес підвищує зарплати.