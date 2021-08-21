За снос дома Барбана в Киеве ответственны "Геос-УКБ" и экс-депутат Киевсовета Негрич — Ткаченко

Ткаченко обрушился с критикой на мэра Киева.

Глава Министерства культуры Александр Ткаченко рассказал, кто несет ответственность за частичный снос дома Барбана в Киеве, демонтаж которого начался утром 20 августа.

Соответствующий пост размещен в его телеграм-канале.

Ткаченко обратился к мэру Киева Виталию Кличко, заявив, что МКИП неоднократно обращался к КГГА относительно дома Барбана относительно его внесения в список достопримечательностей.

По его словам, причина кроется в подрядчике "Геос-УКБ", которая связана с бывшим депутатом Киевсовета Николаем Негричем от партии Кличко.

"На тот момент это единственная партия "Европейская солидарность", в которую в том же 2015-м объединились Кличко и Порошенко", — написал Ткаченко.

Помимо того министр напомнил, что запрет на строительные работы был наложен его ведомством еще в мае 2021 года. При этом, по его словам, соответсвующее уведомление было направлено в КГГА и в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, благодаря усилиям активистов полного разрушения исторического здания на Обсерваторной,6 удалось избежать. Несмотря на это часть из них была задержана полицией, против них открыли дело по статьям о мелком хулиганстве и неповиновению сотрудникам правопорядка.

Масштабы разрушений позже были засняты с дрона и показаны в сети.

После заседания СНБО в пятницу, секретарь Совета Алексей Данилов, что дом будет восстановлен.