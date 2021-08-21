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За знесення будинку Барбана в Києві відповідальні "Геос-УКБ" і екс-депутат Київради Негрич — Ткаченко

Автор
Г. Лубенець
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За знесення будинку Барбана в Києві відповідальні "Геос-УКБ" і екс-депутат Київради Негрич — Ткаченко Новина оновлена 21 серпня 2021, 14:46

Ткаченко обрушився з критикою на мера Києва.

Глава Міністерства культури Олександр Ткаченко розповів, хто несе відповідальність за частковий знос будинку Барбана в Києві, демонтаж якого почався вранці 20 серпня.

Відповідний пост розміщений в його телеграм-каналі.

Ткаченко звернувся до мера Києва Віталія Кличка, заявивши, що МКІП неодноразово звертався до КМДА щодо будинку Барбана щодо його внесення в список пам’яток.

За його словами, причина криється в підряднику "Геос-УКБ", яка пов’язана з колишнім депутатом Київради Миколою Негричем від партії Кличка.

"На той момент це єдина партія "Європейська солідарність", в яку в тому ж 2015-му об’єдналися Кличко і Порошенко", — написав Ткаченко.

Крім того міністр нагадав, що заборону на будівельні роботи було накладено його відомством ще в травні 2021 року. При цьому, за його словами, відповідне повідомлення було направлено в КМДА і в правоохоронні органи.

Як повідомлялося раніше, завдяки зусиллям активістів повного руйнування історичної будівлі на Обсерваторній, 6 вдалося уникнути. Незважаючи на це частина з них була затримана поліцією, проти них порушили справу за статтями про дрібне хуліганство і непокору співробітникам правопорядку.

Масштаби руйнувань пізніше були зняті з дрона і показані в мережі.

Після засідання РНБО в п’ятницю, секретар Ради Олексій Данилов, що будинок буде відновлений.

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