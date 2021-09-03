Напротив Аллеи Героев Небесной Сотни вывесили рекламу Мураева: фото уже обсуждают в сети

Долго ли провисит в центре столицы агитация — неизвестно

На Доме профсоюзов в Киеве вывесили огромную агитационную растяжку с изображением пророссийского народного депутата Евгения Мураева, который недавно отличился заявлением о федерализации территории Украины.

Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщил киевский фотограф Александр Гусев на своей странице в Facebook.

Провокационный банер появился прямо на главной улице столицы Крещатик напротив Аллеи Героев Небесной Сотни.

В сети уже начали обсуждать произошедшее и спорить, долго ли провесит растяжка экс-кандидата в президенты Мураева на Доме профсоюзов.

"Мерз***ц провоцирует. Сидит и ждет кто первый пойдет сносить", — написал один из пользователей сети в комментариях под опубликованным фото.

О Мураеве известно, что он является украинским народным депутатом, в словах которого не раз замечали пророссийские взгляды.

Кроме политической деятельности, он занимается продвижением собственного телеканала "НАШ", который в июле 2021 года прошел проверку Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Все из-за высказываний Евгения Мураева, прозвучавших в передаче "Важное" 22 июня.

Тогда депутат заявил об агрессивной политике стран Европейского Союза в отношении Украины. Как аргумент Мураев сказал, что европейские государства продолжают политику "фашистской Германии", суть котрой заключается в уничтожении славянского этноса и украинского народа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после появлений в эфирах телеканала "НАШ" бывшего премьер-министра Украины времен Виктора Януковича Николая Азарова, в феврале 2021 года Нацсовет также проводил проверку канала из-за громких заявлений политика. Во время речи Азаров отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ и игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований.