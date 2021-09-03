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Навпроти Алеї Героїв Небесної Сотні вивісили рекламу Мураєва: фото вже обговорюють в мережі

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Фото Мураєва на Будинку профспілок у Києві Новина оновлена 03 вересня 2021, 13:17
Фото Мураєва на Будинку профспілок у Києві

Чи довго висітиме в центрі столиці агітація — невідомо

На Будинку профспілок у Києві вивісили величезну агітаційну розтяжку з зображенням проросійського народного депутата Євгена Мураєва, який недавно відзначився заявою про федералізацію території України.

Про це в п’ятницю, 3 вересня, повідомив київський фотограф Олександр Гусєв на своїй сторінці в Facebook.

Провокаційний банер з’явився прямо на головній вулиці столиці Хрещатик навпроти Алеї Героїв Небесної Сотні.

У мережі вже почали обговорювати подію і сперечатися, чи довго провисить розтяжка екскандидата в президенти Мураєва на Будинку профспілок.

"Мерз**а провокує. Сидить і чекає хто перший піде зносити", — написав один з користувачів мережі в коментарях під опублікованим фото.

Про Мураєва відомо, що він є українським народним депутатом, у словах якого не раз помічали проросійські погляди.

Крім політичної діяльності, він займається просуванням власного телеканалу "НАШ", який в липні 2021 року проходив чергову перевірку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Все через висловлювання Євгена Мураєва, що прозвучали в передачі "Важливе" 22 червня.

Тоді депутат заявив про агресивну політику країн Європейського Союзу щодо України. Як аргумент Мураєв сказав, що європейські держави продовжують політику "фашистської Німеччини", суть котрої полягає в знищенні слов’янського етносу та українського народу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після появ в ефірах телеканалу "НАШ" колишнього прем’єр-міністра України часів Віктора Януковича Миколи Азарова, в лютому 2021 року Нацрада також проводила перевірку каналу через гучні заяви політика. Під час промови Азаров заперечив участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил РФ і ігнорував наявність незаконних збройних формувань.

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