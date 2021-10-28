Укр

Осеннее обострение: в Киеве мужчина голышом гулял по улице (видео 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Мужчина помогает голому прохожему выйти на улицу.
Мужчина помогает голому прохожему выйти на улицу.

Неизвестный вышел за территорию ЖК.

Прогулки голышом по улицам крупных городов продолжаются. После того как в запорожском ТРЦ заметили голого мужчину, его коллега по обнажению "засветился" в Киеве. 

Возле одного из жилых комплексов на улице Метрологической в Голосеевском районе столицы засняли мужчину в костюме Адама, который спокойно выходи за калитку. Ему открыть ее помог случайный прохожий. Температура на улицах Киева — около 10 градусов тепла, но по видео видно, что мужчина идет расслабленно. 

Отметим, что на улице длиной всего около двух километров находится детский сад и несколько магазинов. 

Улица Метрологическая на карте Киева
Улица Метрологическая на карте Киева

По этическим соображениям видео опубликовано в Телеграм-канале по ссылке — строго 18+. 

Украинские суды за подобные проявления прилюдного обнажения накладывают административную ответственность. Чаще всего — по статье 173 за мелкое хулиганство. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России голый мужчина спрыгнул с четвертого этажа и пытался сбежать — его задержали правоохранители. 

В Одессе обнаженный мужчина пытался согреться возле Вечного огня, перед тем как охрана его забрала он согласился одеться. 

Кулинар Эктор Хименес-Браво накануне также продемонстрировал наготу на камеру, но подписчики не оценили его стараний.

Теги:
#Киев #Мужчина #Голый
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