Осеннее обострение: в Киеве мужчина голышом гулял по улице (видео 18+)
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Неизвестный вышел за территорию ЖК.
Прогулки голышом по улицам крупных городов продолжаются. После того как в запорожском ТРЦ заметили голого мужчину, его коллега по обнажению "засветился" в Киеве.
Возле одного из жилых комплексов на улице Метрологической в Голосеевском районе столицы засняли мужчину в костюме Адама, который спокойно выходи за калитку. Ему открыть ее помог случайный прохожий. Температура на улицах Киева — около 10 градусов тепла, но по видео видно, что мужчина идет расслабленно.
Отметим, что на улице длиной всего около двух километров находится детский сад и несколько магазинов.
По этическим соображениям видео опубликовано в Телеграм-канале по ссылке — строго 18+.
Украинские суды за подобные проявления прилюдного обнажения накладывают административную ответственность. Чаще всего — по статье 173 за мелкое хулиганство.
Ранее "Телеграф" писал, что в России голый мужчина спрыгнул с четвертого этажа и пытался сбежать — его задержали правоохранители.
В Одессе обнаженный мужчина пытался согреться возле Вечного огня, перед тем как охрана его забрала он согласился одеться.
Кулинар Эктор Хименес-Браво накануне также продемонстрировал наготу на камеру, но подписчики не оценили его стараний.
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