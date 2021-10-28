Осіннє загострення: у Києві чоловік голяка гуляв вулицею (відео 18+)
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Невідомий вийшов за територію ЖК.
Прогулянки голяка вулицями великих міст тривають. Після того, як у запорізькому ТРЦ помітили безштанька, його колега по оголенню "засвітився" у Києві.
Біля одного із житлових комплексів на вулиці Метрологічній у Голосіївському районі столиці зняли чоловіка у костюмі Адама, який спокійно виходить за хвіртку. Йому відкрити її допоміг випадковий перехожий. Температура на вулицях Києва — близько 10 градусів тепла, але на відео видно, що чоловік йде розслаблено.
Зазначимо, що на вулиці довжиною всього близько двох кілометрів знаходиться дитячий садок та кілька магазинів.
З етичних міркувань відео опубліковано в Телеграм-каналі за посиланням — 18+.
Українські суди за подібні прояви прилюдного оголення накладають адміністративну відповідальність. Найчастіше за статтею 173 за дрібне хуліганство.
Раніше "Телеграф" писав, що в Росії голий чоловік стрибнув із четвертого поверху і намагався втекти — його затримали правоохоронці.
В Одесі оголений чоловік намагався зігрітися біля Вічного вогню, перед тим, як охорона його забрала, він погодився одягтися.
Кулінар Ектор Хіменес-Браво також продемонстрував наготу на камеру, але підписники не оцінили його старань.
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