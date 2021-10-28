Осіннє загострення: у Києві чоловік голяка гуляв вулицею (відео 18+)

Невідомий вийшов за територію ЖК.

Прогулянки голяка вулицями великих міст тривають. Після того, як у запорізькому ТРЦ помітили безштанька, його колега по оголенню "засвітився" у Києві.

Біля одного із житлових комплексів на вулиці Метрологічній у Голосіївському районі столиці зняли чоловіка у костюмі Адама, який спокійно виходить за хвіртку. Йому відкрити її допоміг випадковий перехожий. Температура на вулицях Києва — близько 10 градусів тепла, але на відео видно, що чоловік йде розслаблено.

Зазначимо, що на вулиці довжиною всього близько двох кілометрів знаходиться дитячий садок та кілька магазинів.

Метрологічна вулиця на карті Києва

З етичних міркувань відео опубліковано в Телеграм-каналі за посиланням — 18+.

Українські суди за подібні прояви прилюдного оголення накладають адміністративну відповідальність. Найчастіше за статтею 173 за дрібне хуліганство.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії голий чоловік стрибнув із четвертого поверху і намагався втекти — його затримали правоохоронці.

В Одесі оголений чоловік намагався зігрітися біля Вічного вогню, перед тим, як охорона його забрала, він погодився одягтися.

Кулінар Ектор Хіменес-Браво також продемонстрував наготу на камеру, але підписники не оцінили його старань.