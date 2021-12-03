Укр

Костел святого Николая три месяца спустя: реконструкция после пожара все еще не началась (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Костел святого Николая до пожара. Новость обновлена 03 декабря 2021, 17:27
Костел святого Николая до пожара.

После того как вспыхнул костел и выгорела часть внутреннего убранства, многие украинские бизнесмены выражали желание помочь и собирали финансы на восстановление. О ремонте говорили на высшем государственном уровне — президенту Владимиру Зеленскому должны были докладывать ежемесячно.

Киевский костел святого Николая, который пострадал во время пожара в начале сентября, так и не начали реконструировать. Через дыры в окнах внутрь церкви попадает снег и дождь.

Об этом сообщают в церковном округе костела святого Николая в Киеве. 

Заботу о пострадавшем от огня памятнике архитектуры назвали "мизерной" и сообщили, что здание даже не изолировано от воздействия погоды. 

В парафии рассказывают. что сквозь разбитые стекла в окнах в задние попадают осадки, из-за которых стены костела мокреют.

Выбитые окна в костеле не закрыты ничем
Выбитые окна в костеле не закрыты ничем
Последствия пожара в костеле в Киеве
Последствия пожара в костеле в Киеве
Реконструкция костела святого Николая не началась
Реконструкция костела святого Николая не началась

В парафии также сомневаются в планах власти восстановить костел. Они сообщают, что максимум произведенных работ — прикрыть окна фанерой и ликвидировать последствия пожара.

Последствия сентябрьского пожара в первые часы после тушения
Последствия сентябрьского пожара в первые часы после тушения

Ранее "Телеграф" писал, что возгорание в костеле святого Николая в столице произошел ночью с третьего на четвёртое сентября. Во время возгорания был поврежден орган, предварительной причиной назвали короткое замыкание. 

О своем желании помочь восстановить архитектурную изюминку Киева заявляли частные предприниматели, также за ходом работ планировал следить президент Владимир Зеленский.

Теги:
#Киев #Пожар #Реконструкция #Костел
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