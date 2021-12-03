Костел святого Николая три месяца спустя: реконструкция после пожара все еще не началась (фото)
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После того как вспыхнул костел и выгорела часть внутреннего убранства, многие украинские бизнесмены выражали желание помочь и собирали финансы на восстановление. О ремонте говорили на высшем государственном уровне — президенту Владимиру Зеленскому должны были докладывать ежемесячно.
Киевский костел святого Николая, который пострадал во время пожара в начале сентября, так и не начали реконструировать. Через дыры в окнах внутрь церкви попадает снег и дождь.
Об этом сообщают в церковном округе костела святого Николая в Киеве.
Заботу о пострадавшем от огня памятнике архитектуры назвали "мизерной" и сообщили, что здание даже не изолировано от воздействия погоды.
В парафии рассказывают. что сквозь разбитые стекла в окнах в задние попадают осадки, из-за которых стены костела мокреют.
В парафии также сомневаются в планах власти восстановить костел. Они сообщают, что максимум произведенных работ — прикрыть окна фанерой и ликвидировать последствия пожара.
Ранее "Телеграф" писал, что возгорание в костеле святого Николая в столице произошел ночью с третьего на четвёртое сентября. Во время возгорания был поврежден орган, предварительной причиной назвали короткое замыкание.
О своем желании помочь восстановить архитектурную изюминку Киева заявляли частные предприниматели, также за ходом работ планировал следить президент Владимир Зеленский.
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