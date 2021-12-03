Костел святого Николая три месяца спустя: реконструкция после пожара все еще не началась (фото)

После того как вспыхнул костел и выгорела часть внутреннего убранства, многие украинские бизнесмены выражали желание помочь и собирали финансы на восстановление. О ремонте говорили на высшем государственном уровне — президенту Владимиру Зеленскому должны были докладывать ежемесячно.

Киевский костел святого Николая, который пострадал во время пожара в начале сентября, так и не начали реконструировать. Через дыры в окнах внутрь церкви попадает снег и дождь.

Об этом сообщают в церковном округе костела святого Николая в Киеве.

Заботу о пострадавшем от огня памятнике архитектуры назвали "мизерной" и сообщили, что здание даже не изолировано от воздействия погоды.

В парафии рассказывают. что сквозь разбитые стекла в окнах в задние попадают осадки, из-за которых стены костела мокреют.

Выбитые окна в костеле не закрыты ничем Последствия пожара в костеле в Киеве Реконструкция костела святого Николая не началась

В парафии также сомневаются в планах власти восстановить костел. Они сообщают, что максимум произведенных работ — прикрыть окна фанерой и ликвидировать последствия пожара.

Последствия сентябрьского пожара в первые часы после тушения

Ранее "Телеграф" писал, что возгорание в костеле святого Николая в столице произошел ночью с третьего на четвёртое сентября. Во время возгорания был поврежден орган, предварительной причиной назвали короткое замыкание.

О своем желании помочь восстановить архитектурную изюминку Киева заявляли частные предприниматели, также за ходом работ планировал следить президент Владимир Зеленский.