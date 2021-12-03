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Костел святого Миколая три місяці потому: реконструкція після пожежі все ще не почалася (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Костел святого Миколая до пожежі.
Костел святого Миколая до пожежі.

Після того, як спалахнув костел і вигоріла частина внутрішнього оздоблення, багато українських бізнесменів висловлювали бажання допомогти і збирали фінанси на відновлення. Про ремонт говорили на найвищому державному рівні — президентові Володимиру Зеленському мали доповідати щомісяця.

Київський костел святого Миколая, який постраждав під час пожежі на початку вересня, так і не почали реконструювати. Через дірки у вікнах усередину церкви потрапляє сніг та дощ.

Про це повідомляють у церковному окрузі костелу святого Миколая у Києві.

Турботу про постраждалий від вогню пам’ятник архітектури назвали "мізерною" та повідомили, що будівля навіть не ізольована від впливу погоди.

У парафії розповідають. що крізь розбите скло у вікнах у задні потрапляють опади, через які стіни костелу мокріють.

Вибиті вікна у костелі не зачинені нічим
Вибиті вікна у костелі не зачинені нічим
Наслідки пожежі у костелі у Києві
Наслідки пожежі у костелі у Києві
Реконструкція костелу святого Миколая не розпочалася
Реконструкція костелу святого Миколая не розпочалася

У парафії також сумніваються у планах влади відновити костел. Вони повідомляють, що максимум виконаних робіт — прикрити вікна фанерою та ліквідувати наслідки пожежі.

Наслідки вересневої пожежі у перші години після гасіння
Наслідки вересневої пожежі у перші години після гасіння

Раніше "Телеграф" писав, що займання у костелі святого Миколая у столиці сталося вночі з третього на четверте вересня. Під час загоряння було пошкоджено орган, попередньою причиною назвали коротке замикання.

Про своє бажання допомогти відновити архітектурну особливість Києва заявляли приватні підприємці, також за ходом робіт планував слідкувати президент Володимир Зеленський.

Теги:
#Київ #Пожежа #Реконструкція #Костел
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