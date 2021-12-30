Расщедрился к Новому году: Кличко развеселил сеть новым ляпом (видео)
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Новое заявление Кличко разлетелось по сети.
Мэр Киева Виталий Кличко, который недавно запутался в том, какой год встречают украинцы, повеселил сеть новой оговоркой.
Видео уже разлетелось по сети и местным телеграм-каналам.
На этот раз глава столицы решил обратить внимание на население одной из соседних стран.
"Много поляков было в Украине, много поляков, как и сегодня, было в Польше", — сказал Кличко.
В сети его заявления не остались незамеченными и уже прозвучали предположения, что смысл его слов украинцы узнают лишь в 2222 году.
Некоторые пользователи сети попытались понять, что же имел в виду Кличко, а другие просто шутили.
Как сообщалось ранее, шутка о наступающем 2222 году появилась после того, как Кличко оговорился в своем новогоднем поздравлении. Сначала он поздравил киевлян с 2220 годом, но потом поправил себя и поздравил уже с 2222 годом.
Примечательно, что сам Кличко тоже посмеялся над своим ляпом и после этого показал фото с новогодней открыткой, на которой красуется цифра 2222.
"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", — добавил он.
Сам же мэр Киева знает о своей славе и даже издавал книгу "Кто не слышал, тот увидит", в которой собрал свои крылатые цитаты.
Примечательно, что больше половины жителей нашей страны считают Виталия Кличко наиболее узнаваемым украинцем в мире. В пятерку лидеров в рейтинге входят также Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Руслана и Александр Усик.
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