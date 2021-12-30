Укр

Расщедрился к Новому году: Кличко развеселил сеть новым ляпом (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Виталий Кличко
Виталий Кличко

Новое заявление Кличко разлетелось по сети.

Мэр Киева Виталий Кличко, который недавно запутался в том, какой год встречают украинцы, повеселил сеть новой оговоркой.

Видео уже разлетелось по сети и местным телеграм-каналам.

На этот раз глава столицы решил обратить внимание на население одной из соседних стран.

"Много поляков было в Украине, много поляков, как и сегодня, было в Польше", — сказал Кличко.

В сети его заявления не остались незамеченными и уже прозвучали предположения, что смысл его слов украинцы узнают лишь в 2222 году.

Некоторые пользователи сети попытались понять, что же имел в виду Кличко, а другие просто шутили.

Как сообщалось ранее, шутка о наступающем 2222 году появилась после того, как Кличко оговорился в своем новогоднем поздравлении. Сначала он поздравил киевлян с 2220 годом, но потом поправил себя и поздравил уже с 2222 годом.

Примечательно, что сам Кличко тоже посмеялся над своим ляпом и после этого показал фото с новогодней открыткой, на которой красуется цифра 2222.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", — добавил он.

Сам же мэр Киева знает о своей славе и даже издавал книгу "Кто не слышал, тот увидит", в которой собрал свои крылатые цитаты.

Примечательно, что больше половины жителей нашей страны считают Виталия Кличко наиболее узнаваемым украинцем в мире. В пятерку лидеров в рейтинге входят также Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Руслана и Александр Усик.

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#Виталий Кличко #Киев
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