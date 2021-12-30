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Розщедрився до Нового року: Кличко розвеселив мережу новим ляпом (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Віталій Кличко Новина оновлена 30 грудня 2021, 20:15
Віталій Кличко

Нова заява Кличка розлетілася мережею.

Мер Києва Віталій Кличко, який нещодавно заплутався у тому, який рік зустрічають українці, повеселив мережу новим застереженням.

Відео вже розлетілося мережею та по місцевим телеграм-каналам.

Цього разу глава столиці вирішив звернути увагу на населення однієї із сусідніх країн.

"Багато поляків було в Україні, багато поляків, як і сьогодні, було у Польщі", — сказав Кличко.

У мережі його заяви не залишилися непоміченими та вже прозвучали припущення, що сенс його слів українці дізнаються лише у 2222 році.

Деякі користувачі мережі спробували зрозуміти, що ж мав на увазі Кличко, а інші просто жартували.

Як повідомлялося раніше, жарт про 2222 року, що настає, з’явився після того, як Кличко обмовився у своєму новорічному привітанні. Спочатку він привітав киян із 2220 роком, але потім поправив себе та привітав уже з 2222 роком.

Примітно, що сам Кличко теж посміявся зі свого ляпу і після цього показав фото з новорічною листівкою, на якій красується цифра 2222.

"Завжди дивіться у завтрашній день! І на рік також", — додав він.

Сам же мер Києва знає про свою славу і навіть видавав книгу "Хто не чув, той побачить", у якій зібрав свої крилаті цитати.

Примітно, що понад половина жителів нашої країни вважають Віталія Кличка найбільш впізнаваним українцем у світі. До п’ятірки лідерів у рейтингу входять також Володимир Кличко, Андрій Шевченко, Руслана та Олександр Усік.

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#Віталій Кличко #Київ
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