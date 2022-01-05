В Киеве пиротехника попала в глаза 5-летней девочке: подробности
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Девочку с травмой глаза пришлось госпитализировать
Использование пиротехнических средств на новогодние праздники ни для кого не является новым. И несмотря на то, что салюты, петарды и хлопушки неоднократно становились причиной трагедий, ими дают играть даже детям. Один из таких случаев чуть не стоил глаза 5-летней девочке в Киеве.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, досадный инцидент произошел в новогоднюю ночь в Шевченковском районе столицы. В доме по улице Тираспольская, 47, в глаза 5-летнего ребенка попало постороннее тело после взрыва петарды.
Мама девочки 2016 года рождения рассказала, что она во время праздника выстрелила из хлопушки и в этот момент в глаза ее ребенка попал кусочек пиротехнического изделия.
Ребёнка пришлось госпитализировать.
Спасатели напомнили правила использования пиротехники:
Напомним, что в Днепропетровской области в одну из квартир пятиэтажного дома в Марганце залетел фейерверк — печальные последствия показали на фото.
Между тем, в Украине зарегистрировали петицию по запрету использования пиротехнических средств типа салютов и петард и она набрала необходимое количество голосов для того, чтобы попасть на рассмотрение к президенту.
Также мы писали, что запуск салюта в соседней России завершился фатально для мужчины. Так, на Кубани фейерверк в новогоднюю ночь попал в голову сотруднику полиции и от полученных травм скончался в отделении реанимации.
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