В Киеве пиротехника попала в глаза 5-летней девочке: подробности

Девочку с травмой глаза пришлось госпитализировать

Использование пиротехнических средств на новогодние праздники ни для кого не является новым. И несмотря на то, что салюты, петарды и хлопушки неоднократно становились причиной трагедий, ими дают играть даже детям. Один из таких случаев чуть не стоил глаза 5-летней девочке в Киеве.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, досадный инцидент произошел в новогоднюю ночь в Шевченковском районе столицы. В доме по улице Тираспольская, 47, в глаза 5-летнего ребенка попало постороннее тело после взрыва петарды.

Мама девочки 2016 года рождения рассказала, что она во время праздника выстрелила из хлопушки и в этот момент в глаза ее ребенка попал кусочек пиротехнического изделия.

Ребёнка пришлось госпитализировать.

Спасатели напомнили правила использования пиротехники:

Правила поведения с пиротехническими средствами

Напомним, что в Днепропетровской области в одну из квартир пятиэтажного дома в Марганце залетел фейерверк — печальные последствия показали на фото.

Между тем, в Украине зарегистрировали петицию по запрету использования пиротехнических средств типа салютов и петард и она набрала необходимое количество голосов для того, чтобы попасть на рассмотрение к президенту.

Также мы писали, что запуск салюта в соседней России завершился фатально для мужчины. Так, на Кубани фейерверк в новогоднюю ночь попал в голову сотруднику полиции и от полученных травм скончался в отделении реанимации.