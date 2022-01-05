У Києві піротехніка потрапила в око 5-річній дівчинці: подробиці

Дівчинку з травмою ока довелося госпіталізувати

Використання піротехнічних засобів на новорічні свята ні для кого не є чимось новим. І попри те, що салюти, петарди та хлопавки неодноразово ставали причиною трагедій, ними дають гратись навіть дітям. Один з таких випадків ледь не коштував ока 5-річній дівчинці у Києві.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, прикрий інцидент трапився у новорічну ніч у Шевченківському районі столиці. У будинку по вулиці Тираспольська, 47, в око 5-річної дитини потрапило стороннє тіло після вибуху петарди.

Мама дівчинки 2016 року народження розповіла, що вона під час свята вистрілила з хлопавки й у цей момент в око її дитини потрапив шматочок піротехнічного виробу.

Дитину довелося госпіталізувати.

Рятувальники нагадали правила використання піротехніки:

Правила поведінки з піротехнічними засобами

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині до однієї з квартир п'ятиповерхового будинку у Марганці залетів феєрверк — сумні наслідки показали на фото.

Тим часом в Україні зареєстрували петицію щодо заборони використання піротехнічних засобів типу салютів і петард і вона набрала необхідну кількість голосів для того, щоб потрапити на розгляд президента.

Також ми писали, що запуск салюту у сусідній Росії завершилися фатально для чоловіка. Так, на Кубані феєрверк у новорічну ніч влучив у голову співробітнику поліції і він від отриманих травм помер у відділенні реанімації.