В небе над Киевом сбили вражескую ракету: сработали силы противовоздушной обороны (фото)

Взрывы в Киеве оказались результатом работы украинской ПВО.

В понедельник, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы противовоздушной обороны продолжают уничтожать вражеские ракеты.

Так, в небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Остатки сбитой Крылатой ракеты русских фашистов упали на Куреневку", — сказано в сообщении.

Отметим, что утром 14 марта в Оболонском районе Киева артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. В результате вражеской атаки погибло два человека, еще несколько были госпитализированы. Кроме того, оккупанты обстреляли и авиационный завод "Антонов".

Почти одновременно с Киевом противник атаковал и Ровненщину, там в результате авиаудара повреждена местная телевизионная башня.

В Житомирской области вражеские войска продолжают обстреливать мирное население. Оккупанты ударили ракетами по населенному пункту Ставище в Житомирской области.