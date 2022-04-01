Хорошее удобрение за свои деньги: нашлось видео массированной высадки десанта в Гостомеле в первый день войны

В сети напомнили, как начинались бои за Гостомель

В пятницу, 1 апреля, украинские защитники сообщили о том, что Гостомель (Киевская область) был полностью освобожден от российских оккупационных войск. Вместе с тем в сети появилось видео-напоминание о том, как начиналась война и о том, как российский десант впервые высаживался в городах неподалеку от столицы.

В первой волне атаки россияне послали на Гостомель 34 вертолета с десантом, сбить из них сразу удалось лишь три.

Однако оккупантам не удалось взять город без боя ведь там они наткнулись на ожесточенное сопротивление украинских защитников.

Несмотря на то, что в итоге россии временно удалось взять его под свой контроль, все последующие несколько недель сопровождались активными боевыми действиями, по итогу которых стало понятно, что удержать Гостомель оккупантам не удастся.

23 марта ВСУ взяли в кольцо группировку российских военных, которые находились неподалеку от Ирпеня, Бучи и Гостомеля, что положило начало разгрому российских войск в этом регионе.

1 апреля журналисты UAWire поделились кадрами того, во что превратился городской аэропорт спустя месяц боевых действий, а также как ныне выглядит легендарный самолет "Мрия", который был уничтожен вследствие обстрелов.