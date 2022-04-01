Хороше добриво за свої гроші: знайшлося відео масованої висадки десанту у Гостомелі у перший день війни

У мережі нагадали, як розпочиналися бої за Гостомель

У п’ятницю, 1 квітня, українські захисники повідомили, що Гостомель (Київська область) був повністю звільнений від російських окупаційних військ. Водночас у мережі з’явилося відеонагадування про те, як починалася війна та про те, як російський десант уперше висаджувався у містах неподалік столиці.

У першій хвилі атаки росіяни послали на Гостомель 34 вертольоти з десантом, збити з них одразу вдалося лише три.

Однак окупантам не вдалося взяти місто без бою, адже там вони натрапили на запеклий опір українських захисників.

Попри те, що в результаті росії тимчасово вдалося взяти його під свій контроль, всі наступні кілька тижнів супроводжувалися активними бойовими діями, за підсумками яких стало зрозуміло, що утримати Гостомель їм не вдасться.

23 березня ЗСУ взяли в кільце угруповання російських військових, які знаходилися неподалік Ірпеня, Бучі та Гостомеля, що поклало початок розгрому російських військ у цьому регіоні.

1 квітня журналісти UAWire поділилися кадрами того, на що перетворився міський аеропорт через місяць бойових дій, а також як нині виглядає легендарний літак "Мрія", який було знищено внаслідок обстрілу.