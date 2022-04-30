Топливный кризис в Украине: где можно заправиться в Киеве (карта)

Власти обещают решить проблему за ближайшую неделю

Киевляне, которые накануне столкнулись с нехваткой автомобильного топлива, смогут проверить его наличие на специальной онлайн-карте. Теперь для того, чтобы узнать, можно ли заправиться, не придется отстаивать длиннющие очереди.

Специальную карту для жителей столицы представили в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности.

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Как известно, на количество горючего, имеющегося на украинских АЗС, прямо влияют факторы, связанные с войной. Это и ракетные обстрелы складов хранения топлива, и нарушенная логистика, и увеличенное потребление топлива боевой техникой на фронте.

Однако гражданским тоже нужны и бензин, и дизель, которые сейчас в Киеве "выдаются" по строгому ограничению литража (10-20 литров на одну машину). Чтобы не отстаивать километровые очереди, теперь можно открыть специальную КАРТУ и узнать — какая заправка работает и где она расположена. У АЗС отдельных компаний даже прописана контактная информация, чтобы человек мог, к примеру, позвонить и узнать — есть ли нужное ему топливо в необходимом количестве.

Так выглядит карта онлайн

При этом создатели карты предупреждают: некоторые данные насчет открытых заправочных станций могут быть не вовремя обновлены, поэтому по возможности лучше все-таки проводить дополнительные уточнения.

Напомним, что в Минэкономики пообещали уже в ближайшую неделю решить проблему с нехваткой топлива. Правда, после этого цены на бензин, вероятней всего, слегка подскочат.

К слову, после начала полномасштабной войны Украина перестала импортировать топливо из рф и Беларуси. В связи с этим наши запасы горючего очень быстро сократились, дополнительно расходуясь еще и на армию.

"Телеграф" писал, что поставки из других стран могли бы помочь Украине, но пока ни одно государство не способно полностью заместить необходимые для нас объемы топлива.