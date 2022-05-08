Укр

Спрятали ценные вещи от солдат рф: жительница Ирпеня рассказала, как ее выручили незнакомцы

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ирпень уже больше месяца не находится под оккупацией Новость обновлена 08 мая 2022, 12:38
Ирпень уже больше месяца не находится под оккупацией

Человечность многих украинцев в войну поражает

В Ирпене, где несколько недель бесчинствовали российские оккупанты, люди прятали ценные вещи в чужих домах. Такое поведение восхищает, если учитывать, что захватчики орудовали кувалдами и ломами, чтобы залезть в квартиры и вынести оттуда все понравившееся.

Удивительной историей помощи от незнакомцев поделилась пользовательница Facebook Татьяна Давыденко.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам женщины, она является жительницей Ирпеня. Из-за войны вместе с семьей Татьяна была вынуждена покинуть дом и отправиться за границу. Сейчас же "проведать" родные края отправились её брат и муж, которые и поделились с ней необычностью увиденных фактов.

"Заходишь через два месяца домой в Ирпене, а там всю технику украли… Мы так подумали, увидев на первый взгляд, что нет ни техники, ни ничего ценного. Все бросали как было, — рассказывает Татьяна. — Но на самом деле кто-то зашел к нам домой и попрятал ценные вещи, представляете?"

Татьяна Давыденко из Ирпеня
Татьяна Давыденко из Ирпеня

Как объясняет украинка, небезразличные люди припрятали телевизор со стены на диване, а мелкую технику положили в детскую кроватку.

Также добрые самаритяне заклеили уехавшей семье окна — чтобы уберечь от вероятных последствий взрывной волны снарядов — и при этом не "позарились" даже на продукты в холодильнике. Остались в целости и деньги, которые еще до войны были презентованы одному из родственников Татьяны.

"Я до сих пор не могу поверить. Украинцы — вы невероятные! Спасибо, незнакомец, надеюсь, ты и твои родные в безопасности. Молюся за тебя и всю нашу Украину", — резюмировала женщина.

Интересно, что в комментариях обнаружились люди, которые точно так же поступали по отношению к своим соседям — пытались хоть как-то спасти чужое имущество от бессовестных российских воров-солдат. Другие же просто пишут о том, насколько их тронула подобная забота о ближнем своем.

Напомним, что Ирпень был освобожден от российской оккупации 28 марта. Полностью вражескую армию удалось выбить из-под Киева 2 апреля. К сожалению, во многих городках вблизи столицы были обнаружены ужасные последствия пребывания захватчиков — расстрелянные люди, братские могилы и разворованные дома.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в Ирпене через несколько дней после его освобождения, собственными глазами убедившись, насколько бывает разрушительным "русский мир". Эксклюзивный репортаж можно просмотреть по ссылке.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Помощь #Война #Ирпень
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