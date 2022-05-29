Кличко эмоционально поздравил с Днем Киева (видео)

В 2022-м году столица Украины отмечает свое 1540-летие.

Ежегодно в последнее воскресенье мая украинцы отмечают день рождение столицы Украины — День Киева. В 2022 году праздник выпал на 29 мая. В честь юбилея города, мер столицы Виталий Кличко записал видеопоздравление.

Солнечный ролик с поздравлением Кличко опубликовал в своем телеграм-канале.

"Киев… Старинный и современный. Наш город стоит на холмах Днепра уже 1540 лет! Гордый, непокорный и красивый. С Днем Киева, дорогие киевляне! Слава Украине! Слава Киеву!" — поздравил свой город мер.

Напомним, что по данным российских СМИ, Кремль все еще хочет захватить Киев. Однако по мнению основателя группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, россия не сможет вернуться к первоначальному плану с захватом Киева, ведь им для этого не хватит ресурсов.

Также ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко допустил, что рф нанесет ядерный удар по столице. К слову, в Киеве прошла "дерусификация" метро.