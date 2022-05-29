Кличко емоційно привітав із Днем Києва (відео)

2022-го року столиця України відзначає своє 1540-річчя.

Щорічно в останню неділю травня українці відзначають день народження столиці України – День Києва. У 2022 році свято випало на 29 травня. На честь ювілею міста, мер столиці Віталій Кличко записав відеопривітання.

Сонячний ролик із привітанням Кличко опублікував у своєму телеграм-каналі.

"Київ… Старовинне та сучасне. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене і красиве. З Днем Києва, дорогі кияни! Слава Україні! Слава Києву!" - привітав своє місто мер.

Нагадаємо, що за даними російських ЗМІ, Кремль все ще хоче захопити Київ. Проте, на думку засновника групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, росія не зможе повернутися до початкового плану із захопленням Києва, адже їм для цього не вистачить ресурсів.

Також раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко припустив, що росія завдасть ядерного удару по столиці. До слова, у Києві пройшла "дерусифікація" метро.