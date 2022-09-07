Суд отпустил, а она сбежала: директор с Киева, которая сдавала позиции ВСУ россиянам, уже не в Украине

Женщине грозило как минимум 15 лет лишения свободы

В среду, 7 сентября, стало известно о том, что директор Печерской гимназии №75 Алла Душкина сбежала из Украины. Незадолго до этого суд отпустил под залог в 500 тысяч гривен по делу о наведении российской артиллерии на позиции ВСУ.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в собственном Telegram-канале. По предварительной информации, предательница могла скрыться в Венгрии.

"Информацию об этом на судебном слушании обнародовал адвокат. Прокуратура проверяет данные о пересечении ею границы с Венгрией. Речь идет о директоре киевской школы Алле Душкиной, которую обвиняют в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность министра образования. В конце июля она вышла из СИЗО за полмиллиона гривен ", — говорится в сообщении.

Журналист добавил, что суд имел аргументированные доказательства того, что директор киевской школы сдавала россиянам позиции о расположении украинских сил. В частности, судьи имели на руках переписку предательницы с гражданином РФ, сотрудничавшим со спецслужбами. За это ей обещали должность министра образования в рядах оккупационной администрации.

Следует отметить, что обвиняемой грозило заключение сроком от 15 лет и вплоть до пожизненного. На первое судебное заседание она не явилась якобы по болезни, а затем ее выпустили из-под ареста под залог в 500 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще одна предательница Украины Евгения Бильченко (бывшая профессорша одного из столичных вузов) выехала из Украины на территорию страны-агрессора и по заказу российских спецслужб занималась созданием сети агентов, которые сдавали оккупантам данные о местонахождении подразделений Вооруженных сил Украины и территориальных оборон города.