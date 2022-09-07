Суд відпустив, а вона втекла: директорка з Києва, яка здавала позиції ЗСУ росіянам, вже не в Україні

Жінці загрожувало як мінімум 15 років позбавлення волі

У середу, 7 вересня, стало відомо про те, що директорка Печерської гімназії №75 Алла Душкіна, втекла з України. Незадовго до цього суд відпустив її під заставу у 500 тисяч гривень у справі про наведення російської артилерії на позиції ЗСУ.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Telegram-каналі. За попередньою інформацією, зрадниця могла втекти в Угорщину.

"Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень", — йдеться у повідомленні.

Журналіст додав, що суд мав аргументовані докази того, що директорка київської школи здавала росіянам позиції про розташування українських сил. Зокрема, судді мали на руках листування зрадниці з громадянином РФ, який співпрацював зі спецслужбами. За це їй обіцяли посаду міністра освіти у лавах окупаційної адміністрації.

Варто зазначити, що обвинуваченій загрожувало ув'язнення терміном від 15 років і аж до довічного. На перше судове засідання вона не з'явилася нібито через хворобу, а потім її випустили з-під арешту під заставу у 500 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одна зрадниця України Євгенія Більченко (колишня професорка одного зі столичних вишів) виїхала з України на територію країни-агресора та на замовлення російських спецслужб займалася створенням мережі агентів, які здавали окупантам дані про місцеперебування підрозділів Збройних сил України та територіальних оборон міста.