В Киеве и области вводят веерные отключения света: когда и в каких районах (график)

К отключению лучше быть готовым заранее и зарядить необходимые устройства

Российская ракетная атака по инфраструктурным объектам в Украине вызвала массовые перебои со светом во многих областях. Из-за ударов по энергосистеме у многих людей не было воды и связи. В части регионов уже запланированы веерные отключения света. Такой "привет из 90-х" связан с восстановлением инфраструктуры и снижением нагрузки на нее.

На сайте ДТЕК опубликован график для Киева и области. Начиная с 11 октября компания будет вывешивать график на день с указанием времени и адресов отключений.

В столице запланировано два периода, когда будет отключен свет — утром и вечером по четыре часа. Промежутки определены с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

Веерные отключения в Киеве

В Киевской области также поделили отключение электроснабжения на временные отрезки по четыре часа, но они равномерно распределены по суткам.

Отметим, что в компании также призвали экономно расходовать электроэнергию, особенно во время пиковых нагрузок вечером после 17:00 — не включать приборы, потребляющие много энергии, например утюги или обогреватели. Бойлеры и стиральные машины также относятся к ним. В "Укрэнерго" предлагают пользоваться ими в другое время суток и сообщают, что киевляне снизили потребление электричества в критический вечер 10 октября на более чем 26%.

В других областях также введен график аварийных отключений из-за российской агрессии. По данным правительства, кроме Киева и области это Черниговщина, Черкасчина, Житомирщина.

Как ранее сообщал "Телеграф", россия продолжает атаковать энергосистему Украины — два дрона-камикадзе ударили по ТЭС на Винничине. Эксперты считают, что россия планировала атаки давно и собиралась начать их позже, когда станет холоднее. В вопросе, связана ли ракетная атака с Крымским мостом, мнения отличаются.