У Києві та області вводять віялові відключення світла: коли та в яких районах (графік)

До відключення краще бути готовим заздалегідь та зарядити необхідні пристрої

Російська ракетна атака на інфраструктурні об’єкти в Україні викликала масові перебої зі світлом у багатьох областях. Через удари по енергосистемі у багатьох людей не було води та зв’язку. У частині регіонів вже заплановано віялові відключення світла. Такий "привіт із 90-х" пов’язаний із відновленням інфраструктури та зниженням навантаження на неї.

На сайті ДТЕК опубліковано графік для Києва та області. Починаючи з 11 жовтня компанія вивішуватиме графік на день із зазначенням часу та адрес відключень.

У столиці заплановано два періоди, коли буде відключено світло — вранці та ввечері по чотири години. Проміжки визначені з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00.

Віялові відключення у Києві

У Київській області також поділили відключення електропостачання на тимчасові відрізки чотири години, але вони рівномірно розподілені по добі.

Зазначимо, що в компанії також закликали економно витрачати електроенергію, особливо під час пікових навантажень увечері після 17:00 — не включати прилади, які споживають багато енергії, наприклад, праски або обігрівачі. Бойлери та пральні машини також належать до них. В "Укренерго" пропонують користуватися ними в інший час доби і повідомляють, що кияни знизили споживання електрики критичного вечора 10 жовтня на більш ніж 26%.

В інших областях також запроваджено графік аварійних відключень через російську агресію. За даними уряду, окрім Києва та області це Чернігівщина, Черкащина, Житомирщина.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росія продовжує атакувати енергосистему України — два дрони-камікадзе вдарили по ТЕС на Вінниччині. Експерти вважають, що росія планувала атаки давно і збиралася почати їх пізніше, коли стане холодніше. У питанні, чи пов’язана ракетна атака з Кримським мостом, думки відрізняються.