В Броварах ребенок выпал с 14 этажа: фото с места трагедии

Инцидент произошел около 12 часов

В Броварах на Киевщине ребенок выпал с 14-го этажа и погиб. По предварительным данным это может быть самоубийство. Отметим, что подобный случай произошел в Броварах в начале года после падения погиб трехлетний мальчик.

Как написал глава Нацполиции Киевщины Андрей Небитов в своем телеграмм-канале, о трагедии сообщили очевидцы около 12 часов. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Призываю родителей ответственно относиться к воспитанию детей, их психологическому состоянию и досугу», — отметил Небитов.Также глава полиции Киевщины выразил соболезнования родным погибшей. Отметим, что в течение прошлого года "Телеграф" писал о нескольких подобных случаях.

Так, в октябре киевским врачам удалось спасти выпавшую из окна в Одессе девочку. Несколькими месяцами ранее врачам удалось сохранить жизнь мальчику, выбросившемуся из окна 9-го этажа неподалеку от города Днепр. А в январе в прошлом году из окна 15-го этажа выпал 1,5-летний малыш. Трагическое событие произошло в Киеве.