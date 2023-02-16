У Броварах дитина випала з 14-го поверху: фото з місця трагедії

Інцидент стався близько 12-ї години

У Броварах на Київщині дитина випала з 14-го поверху і загинула. За попередніми даними, це може бути самогубство. Зазначимо, що подібний випадок стався у Броварах на початку року — після падіння загинув трирічний хлопчик.

Як написав голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі, про трагедію повідомили очевидці близько 12-ї години. Від отриманих травм 11-річна дівчинка померла ще до приїзду медиків.

Зараз на місці пригоди працюють слідчі. Всі обставини інциденту з’ясовуються.

"Закликаю батьків відповідально ставитись до виховання дітей, їх психологічного стану і дозвілля", — наголосив Нєбитов.

Також очільник поліції Київщини висловив співчуття рідним загиблої. Зазначимо, що протягом минулого року "Телеграф" писав про кілька подібних випадків.

Так, у жовтні київським лікарям вдалося врятувати дівчинку, яка випала з вікна в Одесі. Кількома місяцями раніше лікарям вдалося зберегти життя хлопчикові, який викинувся з вікна 9-го поверху неподалік від міста Дніпро. У січні 2022 з вікна 15-го поверху випав півторарічний малюк. Пригода сталася у Києві.