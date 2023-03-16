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Столб огня виден издалека: под Киевом вспыхнула АЗС (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пожар разгорелся с утра
Пожар разгорелся с утра

На месте работают ГСЧС

В Борисполе горит АЗС Масштабный пожар начался со вспышки на бензовозе, огонь опрокинусь на саму заправку.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По предварительным данным, пожар начался еще до рассвета — бензовоз DAF XF загорелся в 4:50 утра на территории АЗС "Мотто" в Борисполе. По другим данным пожар начался позже, однако погасить грузовик не удалось и огонь после шести утра перекинулся на автозаправочный комплекс.

Пожар пока не могут взять под контроль и ликвидировать – столб огня виден на трассе на километры. Его площадь до сих пор устанавливается. В то же время предварительно, погибших и травмированных не обнаружено.

Причина возгорания бензовоза также не выяснена. Пожарные заняты ликвидацией возгорания. Вероятнее всего, загорелась АЗС "Мотто" на Кольцевой дороге.

АЗС "Мотто" на карте
АЗС "Мотто" на карте

Как ранее рассказывал "Телеграф", в январе пожаром на АЗС отличился Кременчуг. Так загорелась заправка после того, как микроавтобус столкнулся с газовой цистерной. Ранее, осенью, пожар на АЗС в Днепре начался из-за обломков российской ракеты.

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#Пожар #АЗС #Борисполь