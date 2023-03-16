Столб огня виден издалека: под Киевом вспыхнула АЗС (видео)

На месте работают ГСЧС

В Борисполе горит АЗС Масштабный пожар начался со вспышки на бензовозе, огонь опрокинусь на саму заправку.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По предварительным данным, пожар начался еще до рассвета — бензовоз DAF XF загорелся в 4:50 утра на территории АЗС "Мотто" в Борисполе. По другим данным пожар начался позже, однако погасить грузовик не удалось и огонь после шести утра перекинулся на автозаправочный комплекс.

Пожар пока не могут взять под контроль и ликвидировать – столб огня виден на трассе на километры. Его площадь до сих пор устанавливается. В то же время предварительно, погибших и травмированных не обнаружено.

Причина возгорания бензовоза также не выяснена. Пожарные заняты ликвидацией возгорания. Вероятнее всего, загорелась АЗС "Мотто" на Кольцевой дороге.

АЗС "Мотто" на карте

Как ранее рассказывал "Телеграф", в январе пожаром на АЗС отличился Кременчуг. Так загорелась заправка после того, как микроавтобус столкнулся с газовой цистерной. Ранее, осенью, пожар на АЗС в Днепре начался из-за обломков российской ракеты.