Стовп вогню видно здалеку: під Києвом спалахнула АЗС (відео)

На місці працювали ДСНС, наразі — поліція

В Борисполі палала АЗС. Масштабна пожежа почалася зі спалаху на бензовозі, вогонь перекинуся на саму заправку.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За попередніми даними пожежа почалася ще до світанку — бензовоз DAF XF загорівся о 4:50 ранку на території АЗС "Мотто" у Борисполі. За іншими даними пожежа почалася пізніше, проте загасити вантажівку не вдалося і вогонь після шостої ранку перекинувся на автозаправочний комплекс. Пожежу вдалося загасити до розширення вогню на резервуари АЗС.

Стовп вогню було видно на трасі на кілометри.Загиблих та травмованих не виявлено. За повідомленням голови управління поліції в Київській області Андрія Нєбитова, в цистерні бензовоза знаходилися 10 тисяч літрів пального. Водій прямував в Черкаси, зупинився на заправці, включив опалення, а згодом помітив вогонь. Поліцейські з’ясовують причину займання

Причина займання бензовоза також ще не з’ясована. Пожежники зайняті ліквідацією загоряння. Найімовірніше, що зайнялася АЗС "Мотто" на Кільцевій дорозі.

АЗС "Мотто" на карті

Як раніше розповідав "Телеграф" в січні пожежею на АЗС відзначився Кременчук. Так зайнялася заправка після того, як мікроавтобус зіткнувся з газовою цистерною. Раніше, восени, пожежа на АЗС в Дніпрі почалася через уламки російської ракети.