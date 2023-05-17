Певица Наталья Могилевская попала в новый громкий скандал

На этот раз шум поднялся вокруг недвижимости звезды на столичном Печерске

Элитный дом с подземным паркингом на Печерске в Киеве, который построили на земле артистки Натальи Могилевской, возвели с нарушениями.

Об этом говорится в публикации "Телеграфа", опубликованной со ссылкой на официальный ответ Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Напомним, певица владеет 10 сотками земли в районе Ботсада им. Гришко на склоне Днепра. Там на ул. Мичурина, 61, построили четырехэтажный дом, в котором звезда имеет квартиру и три гаража. Ранее артистка планировала открыть там гостиницу, но со временем квартиры в доме продали разным владельцам.

"Градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства по ул. Мичурина, 61, в Печерском районе г. Киева не предоставлялись ", — сообщили в КГГА.

Также в мэрии уточнили, что этот земельный участок по назначению относится к территории жилой усадебной застройки. То есть, там можно возводить только усадьбу, а не многоэтажку.

"Район усадебной застройки может быть сформирован отдельными жилыми или блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками с хозяйственными зданиями или без таковых. Застройка этих районов не должна превышать 4-х этажей… Этажность зданий в пределах усадебной застройки не может превышать 3-х этажей без учета мансарды", — говорится в ответе.

Фактически же получается, что с учетом заезда в паркинг это здание имеет пять этажей. О чем свидетельствует фото "клубного дома на Мичурина".

Кроме того, как отметили в КГГА, есть и другие ограничения строительства в той местности. Ведь вышеуказанный земельный участок находится:

на оползнеопасной территории (что может иметь опасные последствия, например, "съезд" дома в пропасть и т.п. — Ред .);

.); в зоне регулирования застройки (памятник – Центральный ботанический сад Академии наук УССР) до 15 м;

на территории памятника ландшафта – Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра;

в зоне регулировки застройки до 15 м;

в зоне охраняемого ландшафта;

в Центральной планировочной зоне;

в Историческом ареале обитаемых мест.

Однако произошла подмена понятий: вместо частной усадьбы и хозяйственных построек на этом печерском холме после землеотвода и смены владельца "вырос" многоквартирный жилой дом с подземным паркингом.

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" управляющий партнер адвокатской фирмы GORO Legal, адвокат Дмитрий Овсий, юридически вопросов к архитектурно-планировочному заданию по участку Могилевской нет, ведь певица легально получила это решение. Относительно права собственности на землю сомнений тоже не возникает, а вот с застройкой участка уже есть нюансы.

"Там можно строить только усадебного типа дома. Речь идет о частных, а не многоквартирных домах. Но схема такая существует даже сейчас: сооружается дом частный, но большой. Потом его делят и продают частями", — пояснил Дмитрий Овсий.

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Напомним, неподалеку от дома певицы находится недавно приобретенное имение нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона, соседями которого являются эксрегионал Алексей Омельяненко (финансист эпохи Януковича) и семья "крокодилового" нардепа Дубового.