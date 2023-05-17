В Киеве элитному дому на земле певицы Могилевской грозит уничтожение: подробности дела

Здание возвели с нарушениями, а земучасток звезды находится в охранной зоне, где можно строить только усадебный дом

Четырехэтажный дом с подземным паркингом на Печерске в Киеве по ул. Мичурина, 61 построен с нарушениями. Именно это следует из ответа Департамента градостроительства и архитектуры КГГА по запросу "Телеграфа".

Напомним, земельным участком на Мичурина, 61 (местность Зверинец) владеет народная артистка Украины, телеведущая, певица и продюсер Наталия Могилевская (кадастровый номер участка — 8000000000:82:277:0099). Кроме 10 соток земли, звезда отечественной эстрады также владеет квартирой в этом "клубном доме на Мичурина" и тремя гаражами.

Отметим, по данным кадастровой карты, здание еще занимает кусок земли по адресу Мичурина, 63. Формально это уже другой земельный участок, которым владеет другой человек. А именно – Светлана Белоножко, народная артистка Украины и коллега Могилевской по творческому цеху.

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА "Телеграфу" сообщили, что градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства по адресу: ул. Мичурина, 61 в Печерском районе г. Киева с кадастровым номером 8000000000:82:277:0099 не предоставлялись.

Вместе с тем, согласно Генеральному плану города Киева и проекту планирования его пригородной зоны на период до 2020 года, утвержденного решением Киевского городского совета (№370/1804 от 28.03.2002), земельный участок с этим кадастровым номером по функциональному назначению относится к территории жилой усадебной застройки.

"Район усадебной застройки может формироваться отдельными жилыми или блочными домами с приусадебными (приквартирными) участками с хозяйственными постройками или без них. Застройка этих районов не должна превышать 4-х этажей", — напоминают в КГГА.

Как уточняется в сообщении, ограничение строительства на вышеупомянутом земучастке обусловливается тем, что он находится:

— в оползневой территории (т.е. фактически многоэтажному зданию может грозить разрушение или съезд в пропасть, — Авт.);

— в зоне регулирования застройки до 15 м (достопримечательность — Центральный ботанический сад Академии наук УССР и т.п.);

— на территории достопримечательности — Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра; в зоне регулирования застройки до 15 м; в зоне охраны памятника ландшафта, истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины Днепра";

— в зоне охраняемого ландшафта;

— в Центральной планировочной зоне;

— в Историческом ареале населенных мест.

"Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается", — говорится в ответе Департамента архитектуры.

В то же время, как сообщили "Телеграфу" в Департаменте земельных ресурсов КГГА, данный земельный участок в частную собственность физлицу Даниленко А.А. передал Киевсовет еще в 2000 году (еще при мэрстве Александра Омельченко, — Авт.). Целевое назначение — "для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек".

"В дальнейшем право собственности на указанный земельный участок на основании гражданско-правового соглашения перешло в собственность другого физического лица", — уточняют в земдепартаменте.

Отметим, о многоквартирном доме на Мичурина, 61 известно, что его начали строить еще до Евро-2012. Кстати, тогда одна сотка земли в той местности стоила около 100 тысяч долларов. Первоначально планировалось, что здание станет гостиницей. Главным инвестором проекта тогда выступал партнер Могилевской по эстрадному бизнесу Борис Бронштейн (муж родной сестры певицы). Впоследствии здание и стало "клубным домом на Мичурина", апартаменты и паркоместа которого распроданы (согласно данным столичных агентств недвижимости).

Таким образом, получается манипуляция с подменой понятий: вместо частного усадебного дома и каких-то хозяйственных построек на этом печерском холме после землеотвода и смены владельца "вырос" многоквартирный элитный дом с подземным паркингом. Этакая нехитрая бизнес-схема. Но если раньше подобными сделками занимались разнообразные коммерсанты и представители так называемой "строительной мафии", как видно на примере "клубного дома на Мичурина", к выгодной теме иногда приобщаются и звезды эстрады.

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" управляющий партнер адвокатской фирмы GORO Legal, адвокат Дмитрий Овсий, юридически вопросов нет к архитектурно-планировочной задаче (АПЗ) относительно участка Могилевской. Певица легально получила это решение, и по поводу самого права собственности на землю сомнений также не возникает. А вот с застройкой участка уже есть нюансы.

"АПЗ, которое она получила, — это законный механизм. Однако по АПЗ и градостроительной документации можно строить только дом усадебного типа. Речь идет о частных, а не многоквартирных домах. Но схема такая существует даже сейчас. Работает она таким образом: строится дом частный, но большой. Затем его делят и продают частями", — подчеркивает Дмитрий Овсий.

Напомним, недалеко от элитного дома Могилевской на Печерске (на ул. Землянская, 10-А) находится шикарное имение митрополита УПЦ МП Павла (известного еще как "Паша-Мерседес").

Также по соседству со скандальным церковником находится недавно приобретенный дом нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона, соседями которого являются экс-регионал Алексей Омельяненко (финансист эпохи Януковича) и семья "крокодилового" нардепа Дубового.