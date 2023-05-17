У Києві елітному будинку на землі співачки Могилевської загрожує знищення: подробиці справи

Будівлю звели з порушеннями, а земділянка зірки знаходиться в охоронній зоні, де можна зводити тільки садибний будинок

Чотириповерховий будинок з підземним паркінгом на елітному Печерську в Києві, до якого має стосунок співачка Наталія Могилевська, споруджено з порушеннями.

Саме це випливає з відповіді Департаменту містобудування та архітектури КМДА на запит "Телеграфу".

Нагадаємо, земельною ділянкою на Мічуріна, 61 (місцевість Звіринець, біля Ботсаду ім. Гришка на схилах Дніпра) володіє народна артистка України, телеведуча, співачка і продюсерка Наталія Могилевська (кадастровий номер ділянки — 8000000000:82:277:0099). Окрім 10 соток землі, зірка вітчизняної естради також є власницею квартири у цьому "клубному будинку на Мічуріна" і трьома гаражами.

Зазначимо, за даними кадастрової карти, будівля ще займає шмат землі за адресою Мічуріна, 63. Формально це — вже інша земельна ділянка, якою володіє інша людина. А саме — Світлана Білоножко, народна артистка України та колега Могилевської по творчому цеху.

В Департаменті містобудування і архітектури КМДА "Телеграфу" повідомили, що містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва за адресою: вул. Мічуріна, 61 у Печерському районі м. Києва з кадастровим номером 8000000000:82:277:0099 не надавались.

Разом з тим, відповідно до Генерального плану міста Києва та проєкту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради (№370/1804 від 28.03.2002), земельна ділянка з цим кадастровим номером за функціональним призначенням відноситься до території житлової садибної забудови.

"Район садибної забудови може бути сформований окремими житловими чи блокованими будинками з присадибними (приквартирними) ділянками з господарськими будівлями або без них. Забудова цих районів не повинна перевищувати 4-х поверхів", — нагадують в КМДА.

Як уточнюється в повідомленні, обмеження будівництва на вищезазначеній земділянці обумовлюється тим, що вона знаходиться:

— в зсувонебезпечній території (тобто, фактично багатоповерховій будівлі може загрожувати руйнування чи з'їзд у провалля, — Авт.);

— в зоні регулювання забудови до 15 м (пам’ятка Центральний ботанічний сад Академії наук УРСР тощо);

— в території пам'ятки ландшафту — Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра; в зоні регулювання забудови (пам’ятка Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро) до 15 м; в зоні охорони пам'ятки ландшафту, історії місцевого значення "Історичний ландшафт Київський гір та долини р. Дніпро";

— в зоні охоронюваного ландшафту;

— в Центральній планувальній зоні;

— в Історичному ареалі населених місць.

"Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків в кварталах садибної забудови не допускається", — йдеться у відповіді Департаменту архітектури.

Водночас, як повідомили "Телеграфу" в Департаменті земельних ресурсів КМДА, дану земельну ділянку в приватну власність фізособі Даниленко О.А. передала Київрада ще у 2000 році (ще за мерства Олександра Омельченка, — Авт.). Цільове призначення — "для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку і господарських будівель".

"В подальшому право власності на зазначену земельну ділянку на підставі цивільно-правової угоди перейшло у власність іншої фізичної особи", — уточнюють в земдепартаменті.

Зазначимо, про багатоквартирний дім на Мічуріна, 61, відомо, що його почали будувати ще до Євро-2012. До речі, тоді одна сотка землі у тій місцевості коштувала близько 100 тисяч доларів. Спочатку планувалось, що будівля стане готелем. Головним інвестором проєкту тоді виступав партнер Могилевської по естрадному бізнесу Борис Бронштейн (чоловік рідної сестри співачки). Згодом будівля і стала "клубним будинком на Мічуріна", апартаменти і паркомісця якого розпродані (згідно з даними столичних агентств нерухомості).

Таким чином, виходить маніпуляція з підміною понять: замість приватного садибного будинку і якихось господарських споруд на цьому печерському пагорбі після землевідводу й зміни власника "виріс" багатоквартирний елітний будинок з підземним паркінгом. Така собі нехитра бізнес-схема. Але якщо раніше подібними оборудками займалися різноманітні комерсанти та представники так званої "будівельної мафії", як видно на прикладі "клубного дому на Мічуріна", до вигідної теми часом долучаються і зірки естради.

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" керуючий партнер адвокатської фірми GORO Legal, адвокат Дмитро Овсій, юридично питань немає до архітектурного-планувального завдання (АПЗ) щодо ділянки Могилевської. Співачка легально отримала це рішення, і стосовно самого права власності на землю сумнівів також не виникає. А от із забудовою ділянки вже є нюанси.

"АПЗ, яке вона отримала, — це законний механізм. Однак по АПЗ і містобудівній документації можна будувати лише садибного типу будинки. Мова йде про приватні, а не багатоквартирні будинки. Але схема така існує навіть зараз. Працює вона таким чином: будується будинок приватний, але великий. Потім його ділять і продають частинами", — підкреслює Дмитро Овсій.

Нагадаємо, недалеко від елітного будинку Могилевської на Печерську (на вул. Землянська, 10-А) знаходиться шикарне обійстя митрополита УПЦ МП Павла (відомого ще як "Паша-Мерседес").

Також по сусідству зі скандальним церковником знаходиться нещодавно придбаний маєток нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона, сусідами якого є ексрегіонал Олексій Омельяненко (фінансист епохи Януковича) та сім'я "крокодилового" нардепа Дубового.