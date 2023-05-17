Співачка Наталія Могилевська вскочила у новий гучний скандал

Цього разу галас здійнявся довкола нерухомості зірки на столичному Печерську

Елітний будинок з підземним паркінгом на Печерську в Києві, який побудували на землі артистки Наталії Могилевської, звели з порушеннями.

Про це йдеться в публікації "Телеграфу", надрукованій з посиланням на офіційну відповідь Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Нагадаємо, співачка володіє 10 сотками землі у районі Ботсаду ім. Гришка на схилі Дніпра. Там по вул. Мічуріна, 61, звели чотириповерховий будинок, у якому зірка має квартиру і три гаражі. Раніше артистка планувала відкрити там готель, але з часом квартири у будинку продали різним власникам.

"Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва по вул. Мічуріна, 61, у Печерському районі м. Києва не надавались", — повідомили в КМДА.

Також в мерії уточнили, що ця земельна ділянка за призначенням відноситься до території житлової садибної забудови. Тобто там можна зводити тільки садибу, а не багатоповерхівку.

"Район садибної забудови може бути сформований окремими житловими чи блокованими будинками з присадибними (приквартирними) ділянками з господарськими будівлями або без них. Забудова цих районів не повинна перевищувати 4-х поверхів… Поверховість будинків в межах територій садибної забудови не може перевищувати 3-х поверхів без урахування мансарди", — говориться у відповіді.

Фактично ж виходить, що з урахуванням заїзду в паркінг ця будівля має п’ять поверхів. Про що свідчить фото "клубного будинку на Мічуріна".

Крім того, як зазначили в КМДА, є й інші обмеження щодо будівництва в тій місцевості. Адже вищезазначена земельна ділянка знаходиться:

на зсувонебезпечній території (що може мати небезпечні наслідки, наприклад, "з'їзд" будинку в провалля тощо — Авт. );

); в зоні регулювання забудови (пам’ятка — Центральний ботанічний сад Академії наук УРСР) до 15 м;

на території пам'ятки ландшафту — Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра;

в зоні регулювання забудови до 15 м;

в зоні охоронюваного ландшафту;

в Центральній планувальній зоні;

в Історичному ареалі населених місць.

Однак сталася підміна понять: замість приватної садиби і господарських споруд на цьому печерському пагорбі після землевідводу й зміни власника "виріс" багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом.

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" керуючий партнер адвокатської фірми GORO Legal, адвокат Дмитро Овсій, юридично запитань до архітектурного-планувального завдання щодо ділянки Могилевської нема, адже співачка легально отримала це рішення. Стосовно права власності на землю сумнівів також не виникає, а от із забудовою ділянки вже є нюанси.

"Там можна будувати лише садибного типу будинки. Мова йде про приватні, а не багатоквартирні будинки. Але схема така існує навіть зараз: споруджується будинок приватний, але великий. Потім його ділять і продають частинами", — пояснив Дмитро Овсій.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "У Києві елітному будинку на землі співачки Могилевської загрожує знищення: подробиці справи".

Нагадаємо, неподалік будинку співачки знаходиться нещодавно придбаний маєток нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона, сусідами якого є ексрегіонал Олексій Омельяненко (фінансист епохи Януковича) та сім'я "крокодилового" нардепа Дубового.