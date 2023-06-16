Эхо скандала с Виктором Павликом? В Киеве уничтожили более 72 тысяч спецпропусков

В военной комендатуре столицы рассказали "Телеграфу", почему вывели из обращения спецразрешения и сколько их еще осталось

В Киеве специальные пропуска на перемещение в авто во время комендантского часа выдают не всем, их количество ограничено. С начала же полномасштабного вторжения россии их производили трижды, и по состоянию на начало 2023 года в столице выдали более 100 тысяч спецразрешений.

Об этом в ответе на запрос "Телеграфа" сообщил начальник центрального управления военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области, генерал-майор Виктор Плахтий (возглавляет военную комендатуру столицы).

"Для обеспечения контроля за осуществлением мероприятий при введении комендантского часа создана система пропускного режима, которая предусматривает выдачу специальных пропусков. Выдача спецпропусков с целью соблюдения правил комендантского часа ограничена", — сообщил генерал.

Он уточнил также, что после 24 февраля 2022 г. в столице трижды разрабатывали, производили и вводили в действие спецразрешения. В последний раз — в январе этого года. Всего же с начала военного положения военные выдали 104 тысяч пропусков для езды в комендантский час.

Вместе с тем, как проинформировал Виктор Плахтий, по ряду причин по состоянию на апрель-2023 у граждан изъяли уже 72 132 спецразрешения.

Среди главных причин изъятия пропусков — подозрение в совершении правонарушений, отказ показывать правоохранителям свои документы, предъявление просроченного спецразрешения или "липового" пропуска.

Напомним, в мае в Киеве разразился громкий скандал после того, жена певца Виктора Павлика, украинская блогерша Екатерина Репьяхова опубликовала в Instagram видео, как она со своим мужем едет по Южному мосту в столице, где проезд разрешен только для спецтранспорта. При этом на записи также видно, как Павлик держит специальный пропуск и говорит, что это подарок для жены.

О спецпропусках, выданных КГГА, читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Кто хочет сделать свои дела — есть время днем": Николай Поворозник о ночных спецпропусках и уменьшении комендантского часа

Как сообщал "Телеграф", позже Павлик извинился и сообщил, что жалеет за это событие, назвав его "неудачной шуткой" жены. Впрочем, когда ситуация получила огласку, с артистом пообщались полицейские, а пропуск изъяли.