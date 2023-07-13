Прилет обломка "Шахеда" в элитный ЖК Киева: видео из разрушенной квартиры до и после

За считанные секунды жилье превратилось в руины

В результате массированной ночной атаки на Киев при падении обломков пострадал жилой 26-этажный дом в Дарницком районе и в сети показали одну из разрушенных квартир, которая находилась в нем.

Так, в популярном местном паблике в Telegram опубликовали видео, снятое внутри квартиры после ночного происшествия. На кадрах сначала можно увидеть, как она выглядела до атаки, а затем автор ролика показывает страшные последствия.

"Просто ужас – квартира в Киеве до ночного обстрела и после", — подписали видео в Telegram-канале.

Уютное жилье в жилом комплексе "Славутич" всего за считанные секунды превратилось в настоящие руины.

Отметим, что в ночь на 13 июля российские оккупанты устроили массированную атаку по столице. Дроны-камикадзе "Шахеды" летели на город с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить более десятка воздушных целей, но упавшие обломки нанесли определенный ущерб. В целом, в результате происшествия пострадали четыре человека. Жертв, к счастью, нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Нацполиции показали видео с первых минут после падения обломков вражеского беспилотника на многоквартирный дом в Киеве.