"Фонтан" высотой с многоэтажку: в Киеве из-за коммунального ЧП изменили работу общественного транспорта (видео)

Прорыв произошел на участке, где проводятся ремонтные работы

В понедельник, 17 июля, в результате прорыва трубы на улице Василия Касияна в Голосеевском районе Киева образовался "фонтан", вода поднималась на высоту около 20 метров.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В соцсетях пишут, что фонтан был "высотой в многоэтажку".

Прорыв произошел на участке, где проводятся ремонтные работы. Вода затопила проезжую часть.

В пресс-службе КГГА прокомментировали инцидент и сообщили, что в связи с аварией произошли изменения маршрута троллейбусов № 12, 45.

"Сегодня около 12:00 по ул. Касияна в Голосеевском районе произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовалась струя. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и приступила к ремонтным работам", — сказано в сообщении.

Движение троллейбусов осуществляется так:

троллейбус № 45 – ст.м. "Васильковская" – ул. Касияна;

троллейбус № 12 – Железнодорожный вокзал – Кибернетический.

Как рассказывал "Телеграф", ранее в Киеве на улице Большая Васильковская произошел масштабный прорыв водопровода. Столб воды поднялся на уровень 16 этажа.