"Фонтан" висотою з багатоповерхівку: у Києві через комунальну НП змінили роботу громадського транспорту (відео)

Прорив стався на ділянці, де проводяться ремонтні роботи

У понеділок, 17 липня, внаслідок прориву труби на вулиці Василя Касіяна у Голосіївському районі Києва утворився "фонтан", вода здіймалася на висоту близько 20 метрів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У соцмережах пишуть, що фонтан був "заввишки з багатоповерхівку".

Прорив стався на ділянці, де тривають ремонтні роботи. Вода затопила проїжджу частину.

У прес-службі КМДА прокоментували інцидент і повідомили, що через аварію відбулися зміни маршруту тролейбусів № 12, 45.

"Сьогодні близько 12:00 по вул. Касіяна в Голосіївському районі сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Вода в трубопроводі знаходилася під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно перекрила подачу теплоносія та напад до ремонтних робіт", — йдеться у повідомленні.

Рух тролейбусів здійснюється так:

тролейбус № 45 – ст.м. "Васильківська" – вул. Касіяна;

тролейбус №12 – Залізничний вокзал – Кібернетичний.

Як розповідав "Телеграф", раніше у Києві на вулиці Велика Васильківська стався масштабний прорив водопроводу. Стовп води здійнявся на рівень 16 поверху.