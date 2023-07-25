Укр

В Киеве выявили уже 65 опасных мест, которые может затопить даже дождь

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
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Подтопление возле станции метро "Берестейская" Новость обновлена 25 июля 2023, 10:08
Подтопление возле станции метро "Берестейская". Фото realist.online

В КГГА говорят, что проблему нужно решать комплексно

В Киеве по состоянию на июль этого года насчитывается уже 65 участков, которые подтапливает во время сильных ливней. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По информации КК "Киевавтодор" основной причиной подтоплений улично-дорожной сети города является сверхнормативное количество осадков и залповых ливней, а также значительное увеличение твердого стока (то есть суммарного количества зависших и донных наносов за определенный промежуток времени. — Ред.). Во время осадков наблюдалось резкое повышение уровня воды в р. Лыбидь, что уменьшило пропускную способность подключенных к ней коллекторов дождевой канализации", — сообщила начальница управления информационного обеспечения КГГА Екатерина Баранова.

По ее словам, проблемы подтопления нуждаются в различных вариантах решения: "От переустройства дождеприемных колодцев и рукавов — до строительства новых коллекторов дождевой канализации с отдельными сливами в Днепр и строительством очистных сооружений".

"Всего в Киеве обнаружили 65 мест потенциальных подтоплений улично-дорожной сети, которые подтапливаются в случае залповых ливней", — добавила чиновница.

Детальнее о проблеме постоянных подтоплений в Киеве, а также как можно ее решить и что делать водителям машин-утопленниц читайте в материале "Телеграфа": "Подтопление ЖК в центре Киева: будут ли компенсации владельцам элитных авто".

Как сообщалось, недавно в Киеве осадки были настолько сильными, что улицы на время превратились в реки.

Также "Телеграф" писал, как вслед за столицей непогода добралась и до Львова — там из-за проливного дождя произошел транспортный коллапс на некоторых улицах, подтопило автостанцию и даже образовался многометровый "фонтан" в центре города.

Теги:
#Киев #КГГА #Непогода #Дождь #Подтопление