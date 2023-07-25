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У Києві виявили вже 65 небезпечних місць, які може затопити навіть дощ

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Підтоплення біля станції метро "Берестейська" Новина оновлена 25 липня 2023, 10:08
Підтоплення біля станції метро "Берестейська". Фото realist.online

В КМДА кажуть, що проблему треба вирішувати комплексно

У Києві станом на липень цього року нараховується вже 65 ділянок, які підтоплює під час сильних злив. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"За інформацією КК "Київавтодор" основною причиною підтоплень вулично-дорожньої мережі міста є наднормативна кількість опадів та залпових злив, а також значне збільшення твердого стоку (тобто сумарної кількості завислих і донних наносів за певний проміжок часу. — Ред.). Під час опадів спостерігалося різке підвищення рівня води в р. Либідь, що зменшило пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до неї", — повідомила начальниця управління інформаційного забезпечення КМДА Катерина Баранова.

За її словами, проблеми підтоплення потребують різних варіантів вирішення: "Від перевлаштування дощоприймальних колодязів та рукавів – до будівництва нових колекторів дощової каналізації з окремими випусками в річку Дніпро та будівництвом очисних споруд".

"Усього в Києві виявили 65 місць потенційних підтоплень вулично-дорожньої мережі, які підтоплюються у випадку залпових злив", — додала чиновниця.

Детальніше про проблему постійних підтоплень у Києві, а також як можна її вирішити і що робити водіям машин-потопельниць читайте у матеріалі "Телеграфу": "Підтоплення ЖК в центрі Києва: чи будуть компенсації власникам елітних авто".

Як повідомлялось, нещодавно у Києві опади були настільки сильними, що вулиці на деякий час перетворилися на річки.

Також "Телеграф" писав, як слідом за столицею негода дісталася і Львова — там через проливний дощ стався транспортний колапс на деяких вулицях, підтопило автостанцію і навіть утворився багатометровий "фонтан" у центрі міста.

Теги:
#Київ #КМДА #Негода #Дощ #Підтоплення