Ливень снова залил Киев, а в центре города из земли ударил фонтан (яркие видео)

Из-за непогоды движение общественного транспорта частично остановлено

Правый берег Киева в понедельник, 21 августа, накрыл мощный ливень. Общественный транспорт и автомобили буквально плавают на дорогах, а на Галицкой площади (бывшая Победы) еще и прорвало трубу.

Видео затопленных улиц столицы публикуют в Telegram-каналах. В то же время на Левом берегу такого мощного ливня не было.

Из-за того, что часть Киева накрыл сильный дождь, вода не успевает уходить с проезжей части. На кадрах, которыми делятся киевляне, видно, что дорога в некоторых местах сильно затоплена, а пешеходы вынуждены переходить дорогу по воде, уровень которой выше щиколотки. Автомобили буквально плавают на дорогах, а некоторые и вовсе остановились, чтобы не затопить двигатель.

К слову, из-за непогоды остановлено движение части трамваев и троллейбусов. Кроме непогоды на Галицкой площади возле торгового центра "Украина" прорвало трубу из-за чего из-под земли бьет гейзер, а улицы вокруг подтопило.

В то же время в сети сообщают, что на Левом берегу Киева дождя вовсе не было. Жители Троещины даже называют себя "отдельной республикой" из-за того, что их не коснулась непогода.

"А на Троещине отдельная республика. Тут даже капли не капнуло", — говорит местный житель.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии прорвало дамбу из-за чего вода сносит мосты и затапливает дома. Местные жители на лодках добираются до своих домов, а местами вода достигает уровня третьего этажа.