Злива знову залила Київ, а в центрі міста із землі вдарив фонтан (яскраві відео)

Через негоду рух громадського транспорту частково зупинено

Правий берег Києва у понеділок, 21 серпня, накрила потужна злива. Громадський транспорт та автомобілі буквально плавають на дорогах, а на Галицькій площі (колишня Перемоги) ще й прорвало трубу.

Відео затоплених вулиць столиці публікують у Telegram-каналах. Водночас на Лівому березі такої потужної зливи не було.

Через те, що частину Києва накрив сильний дощ, вода не встигає йти з проїжджої частини. На кадрах, якими діляться кияни, видно, що дорога в деяких місцях сильно затоплена, а пішоходи змушені переходити дорогу по воді, рівень якої вищий за щиколотки. Автомобілі буквально плавають на дорогах, а деякі зовсім зупинилися, щоб не затопити двигун.

До речі, через негоду зупинено рух частини трамваїв та тролейбусів. Окрім негоди на Галицькій площі біля торгового центру "Україна" прорвало трубу, через що з-під землі б’є гейзер, а вулиці довкола підтопило.

Водночас у мережі повідомляють, що на Лівому березі Києва дощу зовсім не було. Жителі Троєщини навіть називають себе "окремою республікою" через те, що їх не торкнулася негода.

"А на Троєщині окрема республіка. Тут навіть краплі не капнуло", — каже місцевий житель.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії прорвало дамбу через що вода зносить мости та затоплює будинки. Місцеві жителі на човнах дістаються своїх будинків, а місцями вода сягає рівня третього поверху.