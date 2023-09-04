В Киеве снова сообщили о минировании всех школ: что известно
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Такое уже было 1 сентября
Полиция Киева снова получила сообщение о минировании всех местных средних школ и колледжей. Ученики были эвакуированы.
По данным КМВА, полицейские и сотрудники ГСЧС уже предпринимают все необходимые действия. Решение об эвакуации принимаются дополнительно администрацией учебных заведений и полицией в каждом отдельном случае.
Судя по фотографиям в сети, в некоторых школах соответствующие решения уже были приняты.
"Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", — подчеркивают в КМВА.
Стоит отметить, что 1 сентября в Киеве также было сообщение о минировании всех школ. Впрочем, после тщательной проверки эта информация не подтвердилась.
В пресс-службе полиции Киева о данном происшествии пока нет никакой информации
Напомним, ранее мы писали о том, что первое сентября для украинских детей в 2023 проходило под звуки сирен. Из-за российской агрессии школьники были вынуждены прятаться от перманентных атак в бомбоубежищах.
Также мы сообщали о том, сколько школ в Украине приступили к работе 1 сентября.