В Киеве снова сообщили о минировании всех школ: что известно

Такое уже было 1 сентября

Полиция Киева снова получила сообщение о минировании всех местных средних школ и колледжей. Ученики были эвакуированы.

По данным КМВА, полицейские и сотрудники ГСЧС уже предпринимают все необходимые действия. Решение об эвакуации принимаются дополнительно администрацией учебных заведений и полицией в каждом отдельном случае.

Судя по фотографиям в сети, в некоторых школах соответствующие решения уже были приняты.

"Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", — подчеркивают в КМВА.

Стоит отметить, что 1 сентября в Киеве также было сообщение о минировании всех школ. Впрочем, после тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

В пресс-службе полиции Киева о данном происшествии пока нет никакой информации

Напомним, ранее мы писали о том, что первое сентября для украинских детей в 2023 проходило под звуки сирен. Из-за российской агрессии школьники были вынуждены прятаться от перманентных атак в бомбоубежищах.

Также мы сообщали о том, сколько школ в Украине приступили к работе 1 сентября.