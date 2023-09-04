У Києві знову повідомили про мінування всіх шкіл: що відомо

Таке вже було 1 вересня

Поліція Києва знову отримала повідомлення про замінування всіх місцевих середніх шкіл та коледжів. Учнів було евакуйовано.

За даними КМВА, поліцейські та співробітники ДСНС вже вживають усіх необхідних дій. Рішення про евакуацію приймаються додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією у кожному окремому випадку.

Судячи з фотографій у мережі, у деяких школах відповідні рішення вже було прийнято.

"Зберігайте спокій і слідкуйте за оновленням інформації", — наголошують у КМВА.

Варто зазначити, що 1 вересня у Києві також було повідомлення про мінування всіх шкіл. Проте після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

У пресслужбі поліції Києва про дану подію поки що немає жодної інформації

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перше вересня для українських дітей у 2023 році проходило під звуки сирен. Через російську агресію школярі були змушені ховатися від перманентних атак у бомбосховищах.

Також ми повідомляли про те, скільки шкіл в Україні розпочали роботу 1 вересня.