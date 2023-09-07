В Киеве стало значительно больше мусора: подорожает ли вывоз отходов

В КП "Киевкоммунсервис" рассказали "Телеграфу", как решается проблема с вывозом бытового хлама и почему — разный график

В Киеве с начала полномасштабной агресии рф выросли объемы вывоза бытовых отходов. По сравнению с первым кварталом 2022 года и аналогичным периодом этого объем сбора мусора в столице увеличился на 12%. Но ни какого мусорного коллапса в городе не будет, ситуация полностью контролируется.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал заместитель директора коммунального предприятия "Киевкоммунсервис" Игорь Мороз. Он объяснил, какие существуют правила вывоза отходов.

— Надо понимать, что частота вывоза мусора с каждой контейнерной площадки зависит от количества проживающих по определенному адресу жителей, а также, какие там юридические лица пользуются данными контейнерами. Соответственно, согласно с утвержденными нормами образования отходов рассчитывается частота вывоза с каждой контейнерной площадки. Если туда присоединяются какие-то дома, естественно, увеличивается количество жильцов или заключаются договоры с другими юридическими лицами (предпринимателями, хозяйствующими субъектами). Следовательно, объемы мусора немного увеличиваются. У нас все это введено в общий программный комплекс, полностью считающий графики вывоза с каждой контейнерной площадки. То есть, за счет такого анализа и увеличивается или уменьшается частота вывоза, — пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что есть санитарные нормы и правила вывоза. Например, в зимний период в связи со сложностью движения транспорта из-за погодных условий частота вывоза может быть уменьшена, но увеличено количество контейнеров на некоторых локациях.

— В летний период мы тоже, бывает, на таких контейнерных площадках уменьшаем количество контейнеров, но частота их вывоза увеличена (это касается труднодоступных локаций). Все отходы у нас постоянно учитываются, говорит заместитель директора.

— По нашему предприятию (и по шести подрядным компаниям, вывозящими мусор) учет ведется, объемы вывоза увеличиваются из-за роста количества жителей. Сейчас в среднем ежемесячно вывозится около 320 тысяч кубических метров (например, в первом полугодии 2022-го — в среднем было 290 тыс.). Но это общий показатель, и для сравнения еще следует учитывать такие показатели, как отсортированный мусор, обычные бытовые отходы (они имеют разный вес и объемы).

Если в прошлом году, когда началась полномасштабная агрессия и из города выехало значительное количество жителей, естественно, объемы вывоза упали. Но сейчас многие вернулись в город, немало внутренне перемещенных лиц (ранее звучала цифра 350 тыс. ВПЛ.– Авт.), так что объемы вывоза увеличиваются по сравнению с показателями прошлого года, сказал Мороз.

По его словам, в городе в среднем ежедневно курсируют 150-200 мусоровозов ("Киевкоммунсервиса" и подрядчиков), а увеличение стоимости тарифа по вывозу мусора на сегодняшний день пока не предполагается, и до конца года не ожидается.

— В прошлом году тариф был скорректирован на стоимость услуги, возросшей до 46,37 грн с одного жителя, согласно распоряжению КГГА, и это было связано с ростом стоимости горючего почти в 2,5 раза. Так что пока никаких новых изменений тарифа не предусматривается, резюмировал заместитель директора КП.

Как сообщалось, в конце июля-2023 "Киевавтодор" объявил тендер на закупку мусоровозов. За 9 единиц новой техники коммунальщики готовы были заплатить 52 573 500 гривен.

Также "Телеграф" писал, что автотранспортное предприятие исполнительного органа КГГА объявило тендер на текущий ремонт сооружений и благоустройство территории по ул. Железнодорожная, 14, в Соломенском районе столицы. Тендер на благоустройство территории уже объявили, а его смета – 10 млн грн.