У Києві стало значно більше сміття: чи подорожчає вивезення відходів

В КП "Київкомунсервіс" розповіли "Телеграфу", як вирішується проблема з вивезенням побутового непотребу і чому — різний графік

У Києві з початку повномасштабної агресії рф зросли обсяги вивезення побутових відходів. Порівняно з першим кварталом 2022 року і аналогічним періодом цього — обсяг збирання сміття в столиці зріс на 12%. Але жодного сміттєвого колапсу у місті не буде, ситуація повністю контрольована.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів заступник директора комунального підприємства "Київкомунсервіс" Ігор Мороз. Він пояснив, які існують правила вивезення відходів.

— Треба розуміти, що частота вивезення сміття з кожного контейнерного майданчика залежить від кількості мешканців, які проживають за певною адресою, а також, які там юридичні особи користуються даними контейнерами. Відповідно, до погоджених норм утворення відходів розраховується частота вивезення з кожного контейнерного майданчика. Якщо туди приєднуються якісь будинки, природно, збільшується кількість мешканців чи укладаються договори з іншими юридичними особами (підприємцями, суб'єктами господарювання). Відтак, обсяги сміття дещо збільшуються. У нас все це введено в загальний програмний комплекс, який повністю рахує графіки вивезення з кожного контейнерного майданчика. Тобто, за рахунок такого аналізу, і збільшується або зменшується частота вивезення, — пояснив топменеджер.

Він додав, що є певні санітарні норми та правила вивезення. Наприклад, в зимовий період через у зв'язку зі складністю руху транспорту через погодні умови частота вивезення може бути зменшена, але збільшена кількість контейнерів на деяких локаціях.

— У літній період ми теж, буває, на таких контейнерних майданчиках зменшуємо кількість контейнерів, але частота їхнього вивозу збільшена (це стосується труднодоступних локацій). Всі відходи у нас постійно обліковуються, — каже заступник директора.

— По нашому підприємству (і по шести підрядних компаніях, які вивозять сміття) облік ведеться, обсяги вивезення збільшуються через зростання кількості мешканців. Зараз у середньому щомісяця вивозиться близько 320 тисяч кубічних метрів (для прикладу, в першому півріччі 2022-го — в середньому було 290 тис.). Але це загальний показник, і для порівняння ще треба враховувати такі показники, як відсортоване сміття, звичайні побутові відходи (вони мають різну вагу та об'єми).

Якщо торік, коли почалася повномасштабна агресія і коли з міста виїхала значна кількість жителів, природно, обсяги вивезення впали. Але зараз багато людей повернулися у місто, чимало є внутрішньо переміщених осіб (раніше звучала цифра 350 тис. ВПО. — Авт.), тож обсяги вивезення збільшуються порівняно з показниками минулого року, сказав Мороз.

За його словами, у місті в середньому щоденно курсують 150-200 сміттєвозів ("Київкомунсервісу" та підрядників), а збільшення вартості тарифу з вивезення сміття на сьогодні поки не передбачається, і до кінця року не очікується.

— Торік тариф був скорегований на вартість послуги, яка зросла до 46,37 грн з одного мешканця, згідно з розпорядженням КМДА, і це було пов'язано зі зростанням вартості пального майже в 2,5 разу. Тож поки ніяких нових змін тарифу не передбачається, резюмував заступник директора КП.

Як повідомлялось, наприкінці липня 2023 року "Київавтодор" оголосив тендер на закупівлю сміттєвозів. За 9 одиниць нової техніки комунальники готові були заплатити 52 млн 573 тис. 500 гривень.

Також "Телеграф" писав, що Автотранспортне підприємство виконавчого органу КМДА оголосило тендер на поточний ремонт споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14, у Солом'янському районі столиці. Тендер на благоустрій території вже оголосили, кошторис — 10 млн грн.