Счет на миллионы тонн: сколько отходов генерирует Киев и угрожает ли столице мусорный коллапс

Коммунальщики уверяют, что вывоз хлама из города — под контролем

Из Киева ежегодно официально вывозится более миллиона тонн бытового мусора, а графики вывоза зависят от договоров, заключенных жителями или балансодержателями с мусороуборочными компаниями. Об этом в ответе на запрос "Телеграфа" сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации.

"В Киеве услуга по вывозу твердых бытовых отходов осуществляется по следующим системам:

контейнерная (предусматривает регулярную по графику перевозку отходов, собранных в контейнеры на объекты восстановления или утилизации);

(предусматривает регулярную по графику перевозку отходов, собранных в контейнеры на объекты восстановления или утилизации); бесконтейнерная (для жителей частного сектора предусматривает регулярную по графику перевозку бытовых отходов, собранных в пластиковые пакеты на объекты восстановления или утилизации).

График сбора или вывоза бытовых отходов с учетом потребности потребителя согласовывается при заключении договора о предоставлении услуги", — отметили в Департаменте.

Как уточнили в КГГА, в 2021 году коммунальные службы вывезли из города 1 568 790,93 тонны твердых бытовых отходов; в 2022 году этот показатель составил 1 198 940,25 тонны. То есть, за два года из столицы коммунальщики вывезли 2 767 731,18 тонны мусора.

"Данные от предприятий сферы обращения с отходами за 2023 год будут собраны и обобщены до 10.02.2024", — уточняется в сообщении.

Судя по ответу КГГА, в столице ситуация с уборкой бытовых отходов контролируемая, засорений территорий и переполненных мусором невывозимых неделями контейнеров нет.

Вместе с тем, как сообщали ранее "Телеграфу" в КП "Киевкоммунсервис", в течение первого полугодия этого года в среднем ежемесячный объем вывоза бытового мусора в столице составлял около 320 тыс. кубометров. Так что, если такие темпы сохранятся, за этот год коммунальщики вывезут из города около 1 800 000 кубов бытового хлама. Но реальный вес этих отходов может различаться из-за свойств мусора (например, кубический метр стекла и кубометр пластика имеют в разы отличный удельный вес).

При этом, по данным КП, по сравнению с показателями прошлого года, в Киеве объем вывезенного мусора вырос на 12%, что связано с увеличением населения города.