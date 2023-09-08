Рахунок на мільйони тонн: скільки відходів генерує Київ і чи загрожує столиці сміттєвий колапс

Комунальники запевняють, що вивезення непотребу з міста — під контролем

З Києва щороку офіційно вивозять понад мільйон тонн побутового сміття, а графіки вивезення залежать від договорів, укладених мешканцями чи балансоутримувачами з сміттєзбиральними компаніями. Про це у відповіді на запит "Телеграфу" повідомили в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Київміськдержадміністрації.

"У Києві послуга з вивезення твердих побутових відходів здійснюється за такими системами:

контейнерна (передбачає регулярне за графіком перевезення відходів, зібраних в контейнери на об'єкти відновлення чи видалення);

(передбачає регулярне за графіком перевезення відходів, зібраних в контейнери на об'єкти відновлення чи видалення); безконтейнерна (для мешканців приватного сектору, передбачає регулярне за графіком перевезення побутових відходів, зібраних у пластикові пакети на об'єкти відновлення чи видалення).

Графік збирання чи вивезення побутових відходів з урахуванням потреби споживача узгоджується під час укладання договору про надання послуги", — зазначили в Департаменті.

Як уточнили в КМДА, 2021 року комунальні служби вивезли з міста 1 568 790,93 тонни твердих побутових відходів; 2022-го цей показник склав 1 198 940,25 тонни. Тобто за два роки зі столиці комунальники вивезли 2 767 731,18 тонни сміття.

"Дані від підприємств сфери поводження з відходами за 2023 рік будуть будуть зібрані і узагальнені до 10.02.2024", — уточнюється у повідомленні.

Судячи з відповіді КМДА, у столиці ситуація зі збиранням побутових відходів контрольована, засмічень територій і переповнених сміттям контейнерів, що не вивозяться тижнями, нема.

Разом з тим, як повідомляли раніше "Телеграфу" в КП "Київкомунсервіс" протягом першого півріччя цього року в середньому щомісячний обсяг вивезення побутового сміття у столиці становить близько 320 тис. кубометрів. Тож якщо такі темпи збережуться, за цей рік комунальники вивезуть з міста близько 1 800 000 кубів побутового непотребу. Але реальна вага цих відходів може різнитися через властивості сміття (наприклад, кубометр скла і кубометр пластику мають у рази відмінну питому вагу).

При цьому, за даними КП, порівняно з показниками минулого року, у Києві об'єм вивезеного сміття зріс на 12%, що пов'язано зі збільшенням населення міста.