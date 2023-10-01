"Жаль Украину, которая славилась инженерной школой": соцсети взбудоражены падением Дегтяревского моста в Киеве

В сети рассказали, что думают об аварии

В субботу, 30 сентября, в Киеве произошла непредвиденная ситуация на Дегтяревском путепроводе, в результате которой были разрушены семь балок. Резонансное событие привлекло к себе много внимания пользователей сети.

Так военный корреспондент и военнослужащий ВСУ Александр Шульман в своем Facebook отметил, что Украина когда-то была известна за свою инженерную школу.

"Итожим рухнувший путепровод и волну стёба. Скажу одно: уровень ёрничающих соответствует уровню проектантов. Мне жаль Украину, некогда славившуюся среди прочего своей инженерной школой", — написал он

Своей реакцией также поделился волонтер Роман Синицын (Балан), который отметил, что несмотря на многочисленные шутки ситуация весьма грустная.

Тем временем в сети пользователи уже начали создавать многочисленные мемы по этому поводу.

ак сообщалось ранее, инфраструктурный блогер Павел Авдокушин рассказал, что происходило на месте падения Дегтяревского моста в тот роковой момент. Он присутствовал на строительной площадке и отключил камеру за несколько минут до того, как произошло обрушение, тем не менее он смог детально рассказать, что случилось.