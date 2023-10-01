"Шкода Україну, яка славилася інженерною школою": соцмережі схвильовані падінням Дегтярівського мосту в Києві

У мережі розповіли, що думають про аварію

У суботу, 30 вересня, у Києві сталася непередбачена ситуація на Дегтярівському шляхопроводі, внаслідок якої було зруйновано сім балок. Резонансна подія привернула багато уваги користувачів мережі.

Так воєнний кореспондент та військовослужбовець ЗСУ Олександр Шульман у своєму Facebook зазначив, що Україна колись була відома за свою інженерну школу.

"Підсумуємо упавший шляхопровід і хвилю знущань. Скажу одне: рівень жартівників відповідає рівню проєктантів. Мені шкода Україна, яка колись славилася серед іншого своєю інженерною школою", — написав він.

Своєю реакцією також поділився волонтер Роман Синіцин (Балан), який зазначив, що попри численні жарти, ситуація дуже сумна.

Тим часом у мережі користувачі вже почали створювати численні меми із цього приводу.

Як повідомлялося раніше, інфраструктурний блогер Павло Авдокушин розповів, що відбувалося на місці падіння Дегтярівського мосту в той фатальний момент. Він був присутній на будівельному майданчику та відключив камеру за кілька хвилин до того, як стався обвал, проте він зміг детально розповісти, що сталося.